Der Heidenreichsteiner wurde auf die Polizei-Liste mit den gesuchten Personen gesetzt. Dadurch wurden auch die Polizeibeamten in Deutschland auf den Burschen aufmerksam und konnten ihn am 27. Mai in Weilheim, einer Gemeinde im Landkreis Waldshut (Baden-Württemberg), aufgreifen.

Laut Polizei befindet sich der Heidenreichsteiner nach wie vor in Deutschland, es gehe ihm gut, hieß es. Die Suche nach ihm wurde eingestellt.