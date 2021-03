Kurioser – und vor allem folgenschwerer – Tankstellen-Überfall keine zehn Kilometer vom Gmünder Bezirk entfernt in Suchdol nad Lužnicí: Ein Mann trat unverrichteter Dinge wieder ab, wurde danach aber ausgeforscht – dabei stellte sich heraus, dass er zwei weitere Straftaten am Kerbholz hatte.

Der Tscheche sah sich am 15. März bei seinem ersten Besuch in der Tankstelle in Suchdol nur um. Dann kam er laut www.jcted.cz mit einem Rucksack zurück, klärte die Bedienstete über den Überfall auf und forderte Geld. Die Frau wollte ihm nicht glauben und weigerte sich, Bares rauszurücken, auch als er von einer Waffe zu reden begann. Der Mann räumte ein, es sei nur Spaß gewesen, er sei betrunken. Er ging wieder.

Blöd nur, dass ihn die Polizisten anhand der Beschreibung durch die Verkäuferin laut Online-Portal www.jcted.cz rasch identifizieren, binnen einer Stunde auch festnehmen und den Kollegen in Jindřichův Hradec (Neuhaus) übergeben konnten. Diese stellten fest, dass der gescheiterte Tankstellen-Räuber zwischen Dezember und 16. Februar über die Kreditkarte seiner Mutter ohne deren Wissen Geld abgebucht und am 26. Februar ihre Handtasche mit Geldbörse aus ihrem Fahrradkorb gestohlen hatte.

Insgesamt erleichterte er seine Mutter um mehr als 150.000 Kronen (etwa 6.000 Euro).