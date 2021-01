Eine Mitarbeiterin des Tierschutzvereines wurde am Abend des 15. Jänner von der Polizei um Hilfe gebeten, da ein Hund in der Nähe der Taverna Perikles in Gmünd angefahren worden ist. Die Tierschützerin fuhr sofort zur Unfallstelle und fing den Rüden ein. Sie brachte den Rüden gleich zum Tierarzt, wo sich wenig später herausgestellt hat, dass der Hund zum Glück keine Verletzungen erlitten hat.

Der Rüde dürfte schon etwas älter sein, seine Sehkraft ist schon etwas eingeschränkt. Er ist nicht kastriert und hat leider keinen Chip und auch keine Tätowierung.

Der Tierschutzverein Hunde-Such-Hilfe bittet nun dringend um Hinweise, die zum Hundebesitzer führen. „Wer kennt den gutmütigen Rüden? Er vermisst sein Zuhause sehr“, heißt es. Hinweise werden unter 0664/3928823 entgegengenommen.