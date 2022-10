Angehörige bitten um Hilfe: Wer hat diese Frau zuletzt gesehen?

Ihre Mutter sei am 29. Oktober zum bisher letzten Mal gesehen worden, sagt die Tochter der Vermissten am späten Montagabend im NÖN-Telefonat. Nachdem die 76-Jährige am 30. Oktober nicht beim Heimspiel der Litschauer Fußballer erschienen war, hätten die Alarmglocken geschrillt: „Sie ist glühender Fan, lässt kein Spiel aus.“ Am Handy war die Abgängige nicht erreichbar – sie hatte es zuhause liegen lassen, als sie die Wohnung in einem Mehrparteienhaus nahe des Herrensees zuletzt verließ. Mit Freunden, Bekannten und Verwandten wurde am Sonntag bis in der Nacht gesucht, schließlich wurde die Polizei eingeschaltet.

Am Montag wurde wie berichtet vor allem im Bereich des Herrensees intensiv durch Polizeidrohne, Feuerwehr, Taucher der Tauchgruppe Nord in Weißenkirchen/Wachau sowie Hundeführer nach der Vermissten gesucht, allerdings noch ohne Erfolg.

Die Angehörigen bitten daher um Hinweise zur Frage, wann und wo die zuletzt eher leicht bekleidete, sehr demente und verwirrte Pensionistin seit dem Samstag gesehen wurde, an den Polizeiposten Litschau (059-1333-405100).

Die große Herausforderung: Überhaupt nicht zu wissen, wo man ungefähr suchen solle, erschwere die Suchaktion immens, betonte am Nachmittag schon der Gmünder Bezirksfeuerwehr-Kommandant Erich Dangl, der selbst vor Ort war. Alles, was die Suche räumlich einzugrenzen hilft, erhöht daher die Chancen.

Körperliche Robustheit lässt immer noch hoffen

Der Umstand, dass die 76-Jährige körperlich sehr robust ist und auch weite Strecken zu Fuß zurücklegen kann, erschwert einerseits die Eingrenzung des Suchgebietes. Aber: Er nährt bei den Angehörigen zugleich die Hoffnung, dass ihre Mutter, Schwester, Tante, Großmutter und Uroma auch mehr als zwei Tage nach ihrem Verschwinden noch am Leben ist.

