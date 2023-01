Suche nach 53-Jährigem Vermisster Waldviertler wieder aufgetaucht

I m Waldviertel wurde nach einem 53-Jährigen gesucht. Der Mann aus dem Bezirk Gmünd hatte am Samstag das Landesklinikum Zwettl verlassen und war seitdem abgängig. Am Dienstagnachmittag teilte die Polizei mit dass der Waldviertler in Zwettl wieder aufgetaucht ist.