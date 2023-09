Südböhmen Bahnhof Budweis: Teils schon modernisiert, einiges ist noch geplant

Foto: Werner Grubeck

D er Bahnhof in České Budějovice (Budweis) wird sowohl im Innenbereich als auch außen an der Fassade generalsaniert. Die Ankunftshalle wurde schon vor einigen Monaten eröffnet, erstrahlt nun im neuen Glanz und ist viel heller. Derzeit wird noch an der Abfahrtshalle und im Außenbereich gearbeitet.

Seitens der Stadt werden laut Berichten von idnes.cz Pläne geschmiedet, auch rund um den Bahnhof Erneuerungen durchzuführen. Noch im heurigen Jahr soll der gesamte Komplex eröffnet werden. Die Kosten für die Umbauarbeiten belaufen sich demnach auf rund 800 Millionen Kronen (ca. 35 Millionen Euro). Ein Zeitungskiosk und ein Imbiss sind bereits in Betrieb, es folgen eine Bistro-Kette, Bäckerei, Sandwich-Laden und Café sowie eine Pizzeria. Gesucht wird noch ein Betreiber eines Bahnhofrestaurants: Laut Jiří Svoboda, Generaldirektor der Eisenbahnverwaltung, hat in dieser Hinsicht die Covid-Pandemie die Karten neu gemischt. Momentan sind noch zwei Gewerbeflächen für ein potenzielles Gasthaus oder andere Betriebsmöglichkeiten frei. Laut tschechischen Medienberichten werden Gespräche über Weinhandel, Blumengeschäft und eine Drogerie geführt, in Frage kommt lauch eine Apotheke. Das Gebäude wird über Getränke- und Lebensmittelautomaten, Gepäckaufbewahrungsboxen, Paketautomaten, einen Geldautomaten und die Dienste der drei Verkehrsunternehmen Tschechische Bahn, GW Train und Arriva verfügen. Im Moment wird an der Rekonstruktion der Abfahrtshalle und des nördlichen Teils des Gebäudes gearbeitet. Die Eingänge zur stillgelegten Unterführung sollen verschwinden und durch einen Gehweg ersetzt werden. Umfeld des Bahnhofs soll sich ebenfalls verändern Auch das Umfeld des Bahnhofes soll sich verändern. „Unser Ziel ist es, diesen Bereich komplett zu rekonstruieren“, bestätigt der stellvertretende Bürgermeister Lubomír Bureš. Er erklärte, dass ein Teil der Reparaturen darin bestehe, die Überdachungen der Eingänge zur ungenutzten Unterführung zu entfernen. Der Bahnhof und die Umgebung vom Mercury-Einkaufszentrum hatten in der Vergangenheit eher einen schlechten Ruf - vor allem wegen der Anzahl von Obdachlosen, mangelnder Ordnung und Sauberkeit. Die neue Polizeistation im Bahnhofsgebäude soll demnach eine positive Auswirkung auf die Sicherheit in diesem Gebiet haben. Die Unterführung selbst wird vorerst ungenutzt bleiben. Die Eingänge auf der anderen Straßenseite bleiben bestehen. „Derzeit diskutiert die Stadtverwaltung mit Architekten über andere Nutzungsmöglichkeiten“, so Bureš weiter.