Die Pläne rund um den Budweiser Flughafen wurden durch die Coronavirus-Pandemie verzögert: Die Strategie zum Areal in Planá soll von einer neuen Arbeitsgruppe, die von der Regionalbehörde als Eigentümer des Flughafens zusammengestellt wird, gelöst werden. Voriges Jahr gab es die bis jetzt höchste Verkehrsauslastung in der Geschichte, aber regelmäßige Linien fehlen noch.

Die Flüge Prag – České Budějovice wurden durch Covid-19 verhindert und aus dem gleichen Grund wurden im vergangenen Jahr die Verhandlungen mit einem potenziellen Partner lahmgelegt. Das Flughafenterminal und die Feuerwache haben jedenfalls den Probebetrieb hinter sich. „Gebäude, die für eine gewerbliche Nutzung bestimmt sind, werden fast alle vermietet“, heißt es im Vorjahres-Geschäftsbericht.

Seit vergangenem Jahr können Flugzeuge mit einer Spannweite von bis zu 36 Metern auf der Landebahn landen. „Die schrittweise Inbetriebnahme des Flughafens hat sich positiv auf die statistischen Daten ausgewirkt“, erklärt Robert Kala, stellvertretender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats. Das vergangene Jahr brachte jedoch nicht viele positive Nachrichten: Die Verhandlungen zum Beispiel über die Absicht, die ersten Touristen in das Gebiet in Planá bei České Budějovice zu bringen, wurden abgebrochen. Auch die Verhandlungen mit dem potenziellen strategischen Partner, der Gesellschaft Accolade, die beispielsweise für den Flughafen Brünn verantwortlich ist, verliefen eher schlecht. Bezirkshauptmann Martin Kuba sagte jedoch, dass beide Parteien wieder in Kontakt seien. Offizielle Verhandlungen haben aber noch nicht begonnen.

Ziel ist es laut Kuba, den gesamten Standort strategisch zu behandeln: „Es ist notwendig, sich mit dem gesamten Gebiet auseinanderzusetzen. Die Fragestellung ist, ob es sich um eine Kombination aus Fracht- und Charterflügen handeln sollte“, sagt er. Zu den Hauptzielen zählt vorerst das Erreichen verschiedener Zertifizierungen, die für den Betrieb notwendig sind. Quelle: www.idnes.cz