Umfahrung in Bau: 40 Jahre lange Debatte zu Ende

Wer in letzter Zeit mit dem Auto auf der Bundesstraße 34 von Třeboň Richtung Budweis unterwegs war, dem sind die großflächigen Erdbewegungen von der Ortschaft Vranín bis zur Einmündung in die vierspurig ausgebaute Straße nach Budweis mit Sicherheit nicht entgangen.

Gebaut wird laut Berichten von idnes.cz eine neuneinhalb Kilometer lange, zweispurige Umfahrungsstraße um die Ortschaft Štěpánovice und die Stadt Lišov. Štěpánovice wird großräumig nördlich umfahren, Lišov nach einer Querung mit der alten Trasse südlich. Damit werden die Einwohner der beiden Orte vom Verkehr der täglich mehreren Tausend Fahrzeuge entlastet. Nach einer Bauzeit von etwa zweieinhalb Jahren soll der Abschnitt bis 2025 fertiggestellt werden. Damit wird der Abschnitt nicht nur sicherer, es bedeutet auch eine Zeitersparnis. Jiří Švec, Bürgermeister von Lišov gegenüber idnes.cz: „Nach einer vierzigjährigen Debatte begannen im Jahr 2011 die konkreten Vorarbeiten für den Bau, der nun endgültig gestartet wurde.“

Ein Folgebau von Třeboň bis Vranín ist laut Medienberichten auch in Vorbereitung. Es handelt sich um einen schmalen und kurvenreichen Straßenabschnitt, wo es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen kommt. Nach der zeitlich noch nicht konkretisierten Fertigstellung wäre die Strecke von Třeboň bis Budweis zur Gänze ausgebaut.

Baumallee soll entschärft werden

Auf der Strecke von Nové Hrady Richtung Trhové Sviny wird in der Ortschaft Žár ebenfalls an einer Neutrassierung gearbeitet. Die jetzige Durchfahrt durch Žár weist einige verkehrsproblematische Stellen auf. Die Einfahrt aus Richtung Nové Hrady führt durch eine Baumallee am Damm des Žárský Teiches und ist sehr schmal. Die zukünftige Trasse ist etwa 700 Meter lang, beginnt vor der angeführten Engstelle und mündet außerhalb von Žár wieder in die Straße 156 ein. Über den Bach Žárský potok wird eine 126 Meter lange Stahlbetonbrücke errichtet. Insgesamt sind für den Bau 232 Millionen Kronen (ca. 10 Millionen Euro) veranschlagt. Ein Zeitplan, wann die Umfahrung fertig ist, ist noch nicht bekannt.

In Planung ist auch eine Umfahrung von Trhové Sviny. „Wenn alles nach Plan läuft, könnten wir noch in diesem Jahr eine Baugenehmigung erhalten“, sagt Südböhmens Kreishauptmann , Martin Kuba.