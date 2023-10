Afrikanische Schweinepest: „Enzo“ ist auf Kadaversuche spezialisiert

Der dreijährige Magyar Vizsla-Rüde „Enzo“ von Werner Bauer aus Süßenbach ist einer der ersten acht Jagdhunde in Niederösterreich und der erste im Waldviertel, die ihre Ausbildung zu Kadaversuchhunden abgeschlossen haben. In der Vorwoche erhielten sie ihr Dekret, jetzt werden diese Spürhunde für die Suche nach verendeten Wildschweinen eingesetzt, um im Fall eines Ausbruches der Afrikanischen Schweinepest rasch erforderliche Schritte setzen zu können.

Seit Ende April absolvierten Werner Bauer und sein „Enzo“ den Kurs für Leichenspürhunde der Polizei im Polizeidiensthundezentrum Strebersdorf. „Enzo ist jetzt eigentlich ein Leichenspürhund, hat aber auch die notwendigen Techniken zum Auffinden von Wildschwein-Kadavern erlernt“, erklärt Bauer.

Beschäftigung für den Hund

Über diese Hundeausbildung hat Bauer von einem guten Freund erfahren. „Ich war sofort interessiert, denn damit hat Enzo die Beschäftigung und Herausforderung, die er braucht“, sagt Werner Bauer: „Die Rasse wird vorwiegend für die Niederwild-Jagd gezüchtet. Diese Jagden gibt es bei uns kaum mehr und wenn, dann nur vereinzelt im Herbst.“ Gemeinsam mit seiner Gattin betreibt er einen Bauernhof in Süßenbach, bekannt ist die Familie mit ihrem Legehennenbetrieb.

In Zukunft wird Enzo mit seinem Herrchen verendete Wildschweine im Wald aufstöbern, bei Bedarf in ganz Niederösterreich. Dadurch werde ein Schritt gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinegrippe gesetzt, sagt Bauer. Die Hunde wissen demnach nach ihrer Ausbildung, wie sie richtig reagieren, wenn sie ein verendetes Wildschwein entdecken. Sie dürfen den Kadaver nicht berühren, sondern ihren Hundehalter durch Bellen darüber in Kenntnis setzen. „Enzo trägt dabei einen Tracker, um der Veterinärbehörde die GPS-Daten des Fundortes mitzuteilen. So kann diese die notwendigen Untersuchungen durchführen.“

Die einen Befehle – und die anderen

In solchen Einsätzen bekommt Enzo eigene Befehle von seinem Herrchen. „Natürlich bleibt Enzo auch mein Begleiter bei der Jagd. Auch dafür erhält er Befehle. Er weiß genau, was von ihm verlangt wird. Als Jagdhund sucht er nach Schweißfährten und muss auch Tiere apportieren“, sagt Bauer, der seit über 30 Jahren als Jäger tätig ist und immer einen Hund an seiner Seite hatte. Denn: „Ohne Hund würde ich nicht jagen. Gemeinsam geht vieles leichter.“ Das Training als Kadaversuchhund wird weiter fortgesetzt. „Anfangs haben wir täglich trainiert, jetzt sind wir nur mehr alle zwei Wochen aktiv“, sagt er.

Laut NÖ Jagdverband und Innenministerium gehe es nicht nur um Wildschweine, die durch die Afrikanische Schweinepest gefährdet seien, sondern vor allem um die landwirtschaftliche Schweinehaltung. Kommt es zum Kontakt zwischen erkrankten Wildschweinen und Hausschweinen, müssten ganze Ställe notgeschlachtet werden. Auch der frischgebackene Kadaversuchhund Enzo leistet seinen Beitrag, damit es nicht so weit kommt.