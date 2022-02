Trauer um frühere Wirtin Ernestine Freund

Die Kirchberger Katastralgemeinde Süßenbach trauert um eine ehemalige und beliebte Gastwirtin: Ernestine Freund ist am 27. Jänner im 88. Lebensjahr verstorben.

Bürgermeister Karl Schützenhofer findet wertschätzende Worte: „Sie war immer freundlich und ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemals schlecht gelaunt gewesen wäre oder sich aus der Ruhe bringen lassen hätte.“ Ernestine Freund bleibe außerdem als „schlichtende und fleißige Person“ in Erinnerung. „Sie hat gearbeitet, so lange es irgendwie gegangen ist“, sagt er. Sie habe die Land- und Gastwirtschaft in Süßenbach gemeinsam mit ihrem Gatten Johann von ihren Eltern übernommen und sei bis zur Schließung des Gasthauses vor zwei Jahren eine Wirtin mit Leib und Seele gewesen – Ruhetage habe es kaum gegeben.

Das Begräbnis fand am 1. Februar in der Pfarrkirche Süßenbach statt.

