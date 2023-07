Das war der Weitraer Bierkirtag 2023

Nach dem Eintreffen der originalen, von zwei Tigerschecken gezogenen Bierkutsche marschierten die Ehrengäste am Samstag bei hohen Temperaturen - begleitet von der Stadtkapelle und dem Bierwagen - zum Festgelände des Weitraer Bierkirtags auf den Rathausplatz ein.

Nach dem Bieranstich durch Bezirkshauptmann Christian Pehofer und Verkostung des Kirtagsbieres schritt man zur Wahl der Hopfenprinzessin. In der Jury waren Vertreter aus den verschiedensten Sparten zu finden, darunter die Nussprinzessin aus Krummnussbaum. 16 Bewerberinnen auch von weiter entfernt stellten sich der traditionellen Wahl zur Hopfenprinzessen, die durch Elfi Meisetschläger vor etlichen Jahren in die Wege geleitet worden war. Schlussendlich errechnete Schuldirektor Hubert Prinz das Ergebnis: Daniela Zach aus Raabs wurde zur Hopfenprinzessin gekürt, Kerstin Bruckner als Vizeprinzessin. Neue Hopfenbotschafterin ist Leonie Müller aus Niederschrems.

Am Sonntag nach dem Frühschoppen mit der Stadtkapelle Weitra war Kirtagbaum-Kraxeln angesagt, danach sorgte die Volkstanzgruppe für Unterhaltung - ehe mit dem Turnier zum Hopfenritter das nächste Highlight am Programm stand. Dabei galt es wieder, Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit zu beweisen. Nach einem Bierkistenstapeln folgte das Ziehen einer Kutsche, die Top-3 mussten sich im Bierkrugstemmen behaupten. Dabei konnte Christoph Stöger seine Kraft und Ausdauer unter Beweis stellen - er hielt mit ausgestreckten Armen zwei Bierkrüge über vier Minuten und kürte sich damit zum Hopfenritter. Dafür gabs neben einer Urkunde von Elfi Meisetschläger auch eine Trachtenlederhose und einen Gutschein für den Jahresbedarf an Bier.

Für musikalische Unterhaltung in den Pausen sorgten David Blabensteiner sowie die jungen Talente Milena Zeilinger und Lorena Fandl, die erst seit einem Jahr bei Reinhard Bauer Unterricht am Flügelhorn nehmen - und in Weitra kräftigen Applaus ernteten. Zum gemütlichen Ausklang des Bierkirtags spielte beim Dämmerschoppen die Gruppe „Motylek“ auf.