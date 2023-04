Konzert in Gmünd: Michael Neuwirth folgte Erwin Höbarth als Dirigent

Das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Gmünd stand am Samstagabend ganz im Zeichen der Taktstockübergabe: Nach 21 Jahren als Kapellmeister hat Erwin Höbarth diese Funktion wie berichtet an Michael Neuwirth übergeben. Der Eine verabschiedete sich vom Dirigentenpult, der andere stellte sich gemeinsam mit der neuen Kapellmeister-Stellvertreterin Christina Wurz vor.

Nach dem Auftakt durch das Jugendorchester und einer Eröffnungsfanfare ging es in „Fate of the Gods“ ins Reich nordischer Mythologien. Ein durchaus herausforderndes Stück für ein Laienorchester, bei dem unter anderem das Saxophon in einem Solo von Reinhard Hofbauer im Mittelpunkt stand. Weiter ging es mit „The Second Waltz“ aus Shostakovichs „Jazz Suite Nr. 2“: In klassischer Besetzung ist das Stück weithin bekannt, umso spannender war die Interpretation eines Blasorchesters.

„Habe ihn gefragt, ob er nicht Polier werden möchte...“

Durchs Programm führten - charmant und gewohnt humorvoll - Angelika Ableidinger und Florian Gruber. In der Moderation befassten sie sich mit der Geschichte der Stadtkapelle und ihrem scheidenden Kapellmeister. Eigentlich gelernter Maurer, begleitete Erwin Höbarth den Verein einst als Obmann und ab 2002 als Kapellmeister.

Zurecht sprach Bürgermeisterin Helga Rosenmayer von „seiner“ Stadtkapelle, als sie ihm für den Einsatz dankte: „Und auch wenn du nicht mehr Kapellmeister bist, wirst du sicher trotzdem ab und zu einen Schmäh auf der Bühne machen.“ Auch Stadtkapellen-Präsident Franz Graf fand anerkennende Worte. „Ich habe ihn einmal gefragt, ob er nicht Polier bei uns werden möchte. Da hätte er auch einen Stab in der Hand halten und eine Gruppe von Leute führen können. Er hat abgelehnt“, brachte Graf die Besucher zum Schmunzeln.

Christina Wurz feierte Debüt im Dirigieren

Nach der ersten Hälfte übergab Höbarth den Taktstock symbolisch an Michael Neuwirth. Mit „Monumentum“ begab sich die Stadtkapelle in die neue Ära. Die neue Kapellmeister-Stellvertreterin Christina Wurz stellte sich mit „Schmelzende Riesen“ und „Aladdin“ vor - ein Ausflug zuerst in die Alpen und gleich danach in den Orient. Wurz feierte ein gelungenes Debüt im Dirigieren. Die ausgebildete Elementarpädagogin absolviert derzeit eine Ausbildung zur Orchesterleitung.

Wieso Michael Neuwirth für sein erstes Konzert mit der Stadtkapelle ausgerechnet „I will survive“ - also „Ich werde überleben“ - aufgelegt hatte, diese Frage stellte das Moderationsduo in den Raum. Ja, es brauche in dieser Funktion auch einen breiten Rücken, das gestand Erwin Höbarth zuvor sicher nicht ohne Grund.

Foto: Anna Hohenbichler

