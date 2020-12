Schon vor Corona zeigte die Kurve beim Gmünder Glasfaser-Pionier NBG steil nach oben, das Virus hat mit dem Homeoffice-Boom einen weiteren Schub Richtung ultraschnelles Internet bis zur Haustür ausgelöst. Nicht nur deshalb hat die NBG-Gruppe im zu Ende gehenden Jahr 2020 ihre bisherigen Rekorde pulverisiert: Einen Anteil daran hat auch das allmähliche Anlaufen der einzigen Produktion für Glasfaser-Rohkörper am freien Markt in Europa.

Historische Höchststände

Hatte die NBG-Gruppe mit Sitz im Access-Industrial-Park im Vorjahr erst die 100-Mitarbeiter-Marke geknackt, so werden im Team heute laut CEO Karl Bauer bereits 170 Köpfe gezählt. Umsatzmäßig war 2019 noch von zwölf Millionen Euro die Rede, heuer steuere man auf 20 Millionen Euro zu, sagt Bauer, der den Betrieb vor 24 Jahren mit Günther Neunteufel gegründet hatte. Sobald die für die Rohlings-Produktion gebildete Tochter NBG Fiber GmbH serienweise produzieren kann, wird mit einem Jahresumsatz von sogar 50 Millionen Euro kalkuliert.

In diesem Bereich liegen auch die Investitionskosten für das Werk, das in einem 120-stündigen, hochkomplexen Verfahren unter größter Hitze aus Gasen 80kg schwere, reinste Glaskolben formt – aus denen in eigenen Betrieben über 2.500 km Glasfaser „gezogen“ werden.

„Spinnt einer, dann steht die ganze Bude.“

„Der Maschinenpark wird nach und nach hochgefahren. Ziel ist ein regulärer Produktionsstart mit Ende Jänner“, sagt Bauer. Teils komme es zu Verzögerungen und Wartezeiten, die in einem solchen Projekt einkalkuliert werden müssten: „Wir sprechen hier immerhin von mehr als vier Millionen Sensoren, die zugleich miteinander reden müssen. Spinnt einer, dann steht die ganze Bude.“

Seit wenigen Tagen fertig ist der Reinraum, der als „Halle in der Halle“ für einen fast partikelfreien Maschinenpark sorgt und der durch eine überdimensionale Klimatisierung konstant bei 23 Grad Celsius bzw. 50 Prozent Luftfeuchtigkeit gehalten werden muss.

Glasproduktion zündete auch Turbo in der Zentrale

Das Rohlingswerk schuf bisher etwa 30 Arbeitsplätze in der NBG Fiber, zudem löste es laut Bauer etliche Aufnahmen in der Firmengruppe – die unter anderem den Vertrieb für die Glasproduktion übernimmt – aus: „Wir mussten uns allmählich etwa in der IT oder im Backoffice für den Vollbetrieb vorbereiten.“

Die Aussichten bleiben auch abseits der Glaskörper-Herstellung rosig. Neben der Digitalisierung – alleine die Zahl der Glasfaser-Hausanschlüsse soll sich in Europa bis 2026 fast verdreifachen – tangiert auch der Trend zur Alternativenergie, an dem NBG wie berichtet durchaus innovativ mitmischt, die NBG-Kernbereiche positiv.

Röhrchen-Werk bis Mai ausgebucht

Für Arbeit ist zudem in der Produktion von Röhrchen zur geschützten Bündelung der Glasfaserstränge gesorgt, die heuer von FCT zur NBG Tube GmbH wurde. „Wir halten bei einem Auftragsstand von über 5.800 Kilometer Röhrchen, sind in den zwei Maschinenparks bis in den Mai hinein im 3-Schicht-Betrieb voll“, erzählt Karl Bauer, dessen Söhne Alexander und Mark die Geschäfte der NBG Tube führen.

Aktuell werde etwa ein indischer Auftrag über die Lieferung von mehr als 5.000km der hochsensiblen „Fiber in Metal Tubes“ abgearbeitet.

Erweitert wird auch schon wieder

Das 2019 übernommene Werk für 3D-Drucke (vormals Bernstein) in Hoheneich mit fünf Beschäftigten wurde bei NBG Tube integriert, 2021 soll es räumlich an den Firmensitz in Gmünd übersiedeln. Eine Million Euro fließt bei NBG Tube zudem laut Karl Bauer derzeit in die Aufrüstung einer Kabel-Maschine: „Verbindungsstellen sind Fehlerquellen.“ Gerade im Bereich der Unterwasser-Sensorik seien fehlerhafte Leitungen ärgerlich, nach dem Umbau könne man die weltweit längsten durchgehenden Kabel anbieten.