Die Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen ist für den 27-jährigen Grand-Slam-Sieger etwas Besonderes.

„Um als Leistungssportler erfolgreich zu sein, ist eine ausgewogene Ernährung essentiell. Neoh ist die perfekte Ergänzung für meinen Ernährungs- und Trainingsplan – so kann ich endlich auch ohne schlechtes Gewissen naschen“, erklärt Thiem. Die Beteiligung am Unternehmen ist für ihn auch ein Investment in die Zukunft: „Ich glaube an die Idee hinter Neoh und bin überzeugt davon, dass das Unternehmen eine große Zukunft hat.“

Manuel Zeller ist Mitgründer des Unternehmens hinter „Neoh“. Archiv/NEOH

Thiem sei für viele ein großes Vorbild, als Spitzen-Athlet wisse er genau, worauf es bei der Ernährung ankommt, sagt Geschäftsführer Manuel Zeller: „Mit ihm haben wir einen der erfolgreichsten Sportler Österreichs als Testimonial und Partner gewonnen. Dass er Neoh nun in seinen Ernährungsplan aufnimmt, ist für uns natürlich eine tolle Bestätigung.“

Mit seiner Beteiligung spielt Thiem auch eine wichtige Rolle in der weiteren Expansion. Im Fokus steht dabei, die Marktdurchdringung in Österreich, Deutschland und den USA zu erhöhen. „Um unsere Expansion weiter voranzutreiben, starten wir demnächst eine Finanzierungsrunde, die für alle interessierten Investorinnen und Investoren offen ist“, so Zeller.

Durch seine Zusammensetzung enthält Neoh laut Angaben des Unternehmens rund 95 Prozent weniger Zucker als herkömmliche Schokoriegel.