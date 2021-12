Evangelische Pfarre: Weihnachten im Bezirk Gmünd

Der Kindergottesdienst findet um 21 Uhr im Hof bei der Kirche statt. „Wir werden diesen um eine Feuerschale feiern“, erklärt Pfarrerin Dace Dislere-Musta. Gleichzeitig feiern in der Kirche die Erwachsenen einen Weihnachts-Gottesdienst.

In der Versöhnungskirche Heidenreichstein beginnt die Christvesper am 24. Dezember um 19 Uhr – in der aktuellen Printausgabe der NÖN fälschlicher Weise um 17 Uhr angegeben.

Einen ökumenischen Gottesdienst gibt es am 24. Dezember um 17 Uhr in der Reithalle am Badergrabenweg in Litschau.

In der Friedenskirche in Gmünd findet dann noch am 25. Dezember um 10 Uhr ein Gottesdienst statt.