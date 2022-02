Bezirk Gmünd: Freizeit & Kultur wollen wieder gelebt werden

Die Covid-Maßnahmen wurden gelockert und sollen demnächst noch weiter reduziert werden, schon tut sich was im Bezirk.

In der Nachtgastronomie, die eine lange Durststrecke hinter sich hat, freut sich etwa Joachim Nöbauer, Betreiber der Disco Ypsilon in Heidenreichstein, schon auf den Neustart: „Wir wollen gleich am 5. März unsere Türen öffnen. Die Vorbereitungen haben schon begonnen, damit dem nichts im Wege steht.“ Für ihn kam die Ankündigung überraschend, „ich hoffe, dass keine neuerlichen Verschärfungen kommen“. Punkto Personal soll es keinen Engpass geben, denn Nöbauer kann auf ein bewährtes Team zurückgreifen. „Ich habe bis auf eine Ausnahme lauter Zusagen erhalten.“

Am Frühjahrs-Eventkalender stehen auch wieder einige Feuerwehrfeste: Eigene Vorgaben gebe es seitens des Verbandes nicht, sagt Bezirkskommandant Erich Dangl. Aber man gehe davon aus, dass es wieder Feste wie vor der Pandemie geben werde. Losgehen könnte die Festsaison am ersten Aprilwochenende mit dem Kultfest in Waldenstein.

Solebad: Belastung für Mitarbeiter fällt weg

Für die Sole-Felsen-Welt bedeutet die Öffnung eine „massive Erleichterung“, wie Geschäftsführer Bernhard Strohmeier festhält. Immerhin fallen für die nach Monaten der Einschränkungen und Lockdowns stark geforderten Mitarbeiter auch die vielfach belastenden 2G-Kontrollen und all der damit verbundene Ärger weg. Auch wirtschaftlich erwartet Strohmeier Impulse: „Wir waren während des Lockdowns für Ungeimpfte immer sehr gut besucht. Aber man sieht, dass auch sie abgingen.“ Schon mit der Meldung über die Rückkehr von 3G auch in der Gastronomie habe sich die Buchungslage für das Hotel merkbar nach oben bewegt.

Für die Waldviertler Kinos in Gmünd und Zwettl ist insbesondere die wegfallende Sperrstunde ein Grund zur Freude. „Damit hatten wir die Hauptabendrunde verloren“, sagt Kinobetreiberin Julia Gaugusch-Prinz: „Ich hoffe, dass das auch hält. Es wäre ärgerlich, wenn wir ein paar Wochen später wieder zusperren müssten.“ Nun freut sie sich auf kommende Filme, rund um Ostern und zum Sommer hin gebe es vielversprechende Streifen.

Kulturelles Frühlingserwachen?

Derzeit sind die kulturellen Veranstaltungen im Bezirk noch dünn gesät, aber auch aufgrund der Öffnungsschritte wird es langsam mehr. Josef Gratzl von „großARTig Großschönau“ spricht sogar schon von einem „kulturellen Frühlingserwachen“, das sich abzeichne. Das „Nostalgiekino“ am 25. Februar ist bereits ausgebucht – allerdings nur bei 25 Sitzplätzen. Kino gibt es auch im März, Konzerte ab April: Für Harry Stoika läuft bereits das Telefon heiß: „Wir waren immer dabei, sobald Veranstaltungen erlaubt waren, und haben unser Stammpublikum halten können.“

Im März geht es auch darum, Veranstaltungen nachzuholen, die verschoben werden mussten. So etwa in Gmünd mit Thomas Stipsits oder bei der Bühne Heidenreichstein (siehe Infobox). Auch die Subetasch öffnet – am 19. März zur Finissage der Ausstellung von Fiona Androsch in die Bobbin.

Etwas Skepsis bleibt

Der umtriebige Veranstalter und Musiker Ernst Köpl ist nicht ganz so euphorisch wie Gratzl. Er will es vorsichtiger angehen, die „zache Gschicht“ sei noch nicht vorbei: „Ich freue mich natürlich, aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich bei der nächsten Veranstaltung ausschenken darf.“ Nicht nur bei den Veranstaltern, auch beim Publikum habe das Ganze Spuren hinterlassen. Er habe Veranstaltungen wegen mangelndem Zuspruch abgesagt: „Ich bin kulturhungrig, ich hab schon Entzugserscheinungen. Aber es sind nicht alle so.“ Einfach mal spontan wohin schauen – auch das müsse wieder gelebt werden.

Lockerung in luftiger Höhe

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden