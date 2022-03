Andreas Weber: „Uns kann man nicht den Schwarzen Peter zuschieben“

Es ist ein Beispiel von vielen: Der frühere Nationalratsabgeordnete Konrad Antoni sah sich in den vergangenen neun Monaten mit einem extremen Anstieg des Gaspreises konfrontiert. Im Zeitraum zwischen Juli 2021 und dem laufenden März lag die Erhöhung bei 388 Prozent – bei einem nicht signifikant hohen Gasverbrauch (mehr dazu auf Seite 20/21).

Dass durch die steigenden Energiepreise insgesamt vieles teurer wird, spüren nicht nur die privaten Haushalte. Die NÖN hörte sich im Bezirk um.

Betriebe fordern Maßnahmen und schnelles Handeln

Durch die steigenden Energiekosten gehe die Teuerungswelle quer durch alle Branchen, sagt Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau Doris Schreiber: „Für Produktionsbetriebe wird es schwierig, Kosten zu decken. Dazu kommt die Knappheit wegen des Krieges, wodurch Produzenten Rohmaterialien zum Teil nicht mehr beschaffen können.“

Sie habe in den vergangenen Tagen mit vielen Unternehmern gesprochen, betont Schreiber. Die Forderung: „Steuerliche Maßnahmen und vor allem ein schnelles Handeln wären sehr wichtig.“ Weil: „Die Preisanstiege weiterzugeben, wird oft nicht möglich sein.“ Schließlich seien Betriebe häufig an Verträge gebunden, die Herausforderungen also momentan groß – und letztlich gehe es auch wieder um den Erhalt von Arbeitsplätzen.

Landwirtschaft: Preisanstiege kaum weiterzugeben

Dass Betriebsmittel teurer werden, merkt man auch in der Landwirtschaft. Überhaupt sei das momentan ein großes Thema unter den Kollegen, sagt Bezirksbauernkammer-Obmann Markus Wandl: „Vor allem beim Treibstoff, weil jetzt die Feldarbeit wieder beginnt. Aber auch die Wickelfolie ist zum Beispiel um etwa 40 Prozent teurer geworden.“ Hinzu komme, dass die Betriebe kaum Einfluss auf die Preisgestaltung hätten – also damit leben müssen, wie sich der Markt „reguliert“.

Zwar gebe es, bedingt durch den Krieg, Preisanstiege bei manchen Waren – etwa beim Weizen. Nur: „Das spielt sich nicht in der selben Dimension ab, wie die Verteuerung bei den Betriebsmitteln“, sagt Wandl. Im Gmünder Bezirk spiele Weizen zudem im Anbau eine untergeordnete Rolle. Wie sich die Situation entwickelt, das könne niemand sagen – rechnen müsse man auch in der Landwirtschaft mit vielem.

Arbeiterkammer: „Für einige wirds diesmal knapp.“

Berichte über Industriebetriebe, die angesichts Materialmängeln und stark gestiegenen Energiekosten Kurzarbeit anmelden mussten, kann der Gmünder Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Michael Preissl nicht bestätigen. „Eine solche Info kenne ich für das gesamte obere Waldviertel noch nicht.“

Die allgemeine Teuerung sei bei Kundenanfragen derzeit aber immer ein Thema, vor allem wegen stark gestiegener Energie- und Spritpreise. „Der Großteil bekommt derzeit die Strom- oder Gasrechnung, und da wirds diesmal für einige sehr knapp“, sagt Preissl.

Was sagt der Treibstoffhändler dazu?

Zuerst, dass ihn die Situation an teure Treibstoffzeiten wie in den Jahren 2008 und 2012 erinnere. „Das Tanken ist – mehr oder weniger – ein notwendiges Übel. Anders als bei neuer Kleidung oder einem Restaurantbesuch belohnt man sich damit nicht. Der Kunde kann somit auch schwerer drüber lachen, wenn die Tankfüllung mehr kostet“, sagt Andreas Weber, Geschäftsführer der Gmünder Avia-Station.

Die Zeiten seien auch für Betriebe wie seinen keine leichten. Denn: „Wir spüren es in der Absatzmenge und an den unzufriedenen Kunden.“ Auch wenn ihnen bewusst ist, dass die Tankstellen-Mitarbeiter nichts für die hohen Preise können: „Freude haben die Kunden trotzdem keine damit.“

„Bevorzugen entspannte Preissituation.“

Auch Andreas Weber würde sich schnelle Maßnahmen – etwa eine Senkung der Mineralölsteuer – wünschen: „Der Staat verdient doppelt und hat dadurch momentan sicher hohe Steuereinnahmen.“ Freilich spürt er die steigenden Energiekosten auch im eigenen Unternehmen, dazu gehören neben der Tankstelle schließlich auch Waschanlage, Shop, Restaurant und Motel.

Und obwohl die Preise an der Zapfsäule hochklettern: Deswegen bleibe nicht automatisch mehr Gewinn übrig. Ganz im Gegenteil: „Der Druck aus der Wirtschaft ist groß. Uns ist es sogar lieber, wenn die Preissituation entspannt ist“, sagt Weber: „Den Tankstellen oder der Mineralölwirtschaft kann man nicht einfach den Schwarzen Peter zuschieben.“

