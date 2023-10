Wohnen wird auch im Bezirk Gmünd teurer. Laut Immobilienpreisspiegel 2023 betragen die Preissteigerungen hier gegenüber dem Vorjahr zwischen 6,68 Prozent (Baugrundstücke), 3,25 Prozent (Mietwohnungen) und 2,06 Prozent (Einfamilienhäuser). Dazu kommen die hohen Zinsen.

Martin Bruckner, Obmann vom Verein Interkomm Waldviertel, sieht dadurch vor allem bei Neubauten Probleme: „Viele haben variable Kreditzinsen, der Zinssatz lag vor wenigen Jahren bei einem Prozent und ist auf vier bis fünf Prozent gestiegen. Auch strengere Regeln bei der Kreditvergabe spielen eine Rolle.“ Die überhitzte Baukonjunktur habe immerhin nachgelassen, zwischenzeitlich zu leichten Preissenkungen geführt. Am Fertigteilhaus-Sektor nimmt Bruckner Preissenkungen sogar um etwa fünf Prozent wahr, wegen günstiger gewordenem Materialeinkauf.

Erwartungen für die nahe Zukunft

Eine nennenswerte Entspannung am Immobilienmarkt sieht Bruckner für die nahe Zukunft allerdings noch nicht. Warum? „Die Nachfrage ist immer noch wesentlich höher als das Angebot. Daher rechne ich nicht mit einer weiteren Preissenkung, maximal mit einer Stabilisierung. Leerstehende Altbauten gibt es genug, aber manche Besitzer verbinden persönliche Erinnerungen mit dem Haus, andere sehen es als Geldanlage an. Ein leerstehendes Haus verliert aber an Wert“, so Bruckner.

Dass es zugleich weitere laufende Kosten aufwirft, sieht Daniela Aster, Prokuristin bei Immobilien Wild, als Chance: Sich geerbte Häuser nicht mehr leisten zu können, führe eher zum Verkauf – das trage über die Systematik von Angebot und Nachfrage wieder zum Fallen der Preisniveaus bei. Die größten Probleme am Immobilienmarkt ortet Aster aktuell bei „der Unsicherheit und Planbarkeit der Finanzierungen und der Einkommenssituation. Bei Mieten sind auch gestiegene Mietpreise, Betriebs- sowie Heizkosten relevant.“

Einer großen Herausforderung stehen aus der Wahrnehmung Martin Bruckners indes Nutzer von geförderten Wohnbauten gegenüber. „Bei manchen ist die Darlehenstilgung noch offen, die Miete hat sich in zwei Jahren verdoppelt. Das kann selbst durch gestiegene Einkommen nicht aufgefangen werden“, überlegt er.

-70 Prozent bei Wohnbaufinanzierungen

Dietmar Stütz, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel, sieht das größte Problem bei Wohnbaufinanzierungen: „Sie sind mit etwa -70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig. Das hat drei Gründe: erstens der starke Preisanstieg während der Pandemie, zweitens die Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO) mit der Erfüllung verschiedener Kennzahlen und drittens die in sehr kurzer Zeit stark gestiegenen Zinsen.“

Mit einer Entspannung rechnet Stütz in nächster Zukunft nicht, denn durch die hohe Inflation, die nochmals durch höhere Lohnabschlüsse im Herbst angefeuert wird, werden die Zinsen auch nächstes Jahr auf hohem Niveau bleiben.

„Junge Menschen sind besonders betroffen, da sie noch nicht viel Zeit hatten, Eigenkapital anzusparen. Sie können die Kennzahlen der KIM-VO nicht erfüllen, selbst wenn der Monatsverdienst eine problemlose Rückführung zulassen würde“, ergänzt Stütz. „Eine Empfehlung kann ich derzeit nicht abgeben. Niemand kann momentan sagen, wie sich die Rezession auf die wirtschaftliche Entwicklung und dadurch auch auf die Preise auswirken wird“, hält RBOW-Geschäftsleiter Stütz fest.

Stefan Graf erwartet Konjunkturerholung ab 2025

Stefan Graf, CEO bei Leyrer+Graf, erläutert die Sicht der Baubranche: „Wir konnten unsere Bauleistung im Vergleich zum Vorjahr um ca. 16 Prozent auf 570 Mio. Euro steigern und dürfen daher zufrieden sein. Die durch das Coronavirus und den Ukraine-Krieg hervorgerufenen Krisen haben natürlich ihren Abdruck hinterlassen. Jedoch setzen Inflation und Zins-Entwicklung die Bauwirtschaft inzwischen ordentlich unter Druck.“ Graf rechnet damit, dass die Konjunktur 2025 beginnen wird, sich zu erholen.

„Im Grunde kämpfen wir alle mit der hohen Inflation und den hohen Zinsen. Meiner Meinung hat die Nullzinspolitik der letzten Jahre einen wesentlichen Beitrag an der heutigen Inflation“, sagt Graf. Noch Anfang der 2000er Jahre seien vier Prozent Zinsen normal gewesen, daran werde man sich wieder gewöhnen müssen: „Natürlich tut das weh, beruflich wie privat. Aber die Zinsen bedeuten auch, dass Geld etwas wert ist.“ Für die Gmünder Unternehmensgruppe Leyrer+Graf sei der Rückgang beim privaten Wohnbau an sich gut ausgleichbar, weil sie breit aufgestellt ist. „Das ist unsere Unternehmenspolitik, um bestimmte Konjunkturdellen, die im Wirtschaftsleben im Laufe der Zeit immer wieder auftreten, gut abfedern zu können“, so Graf.