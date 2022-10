Die „Farmfluencer“ aus dem Waldviertel: Landwirtschaft in der Nische

Von Anfang an steht sie im Mittelpunkt. Knallrot, fruchtig und als Jungpflanze: die Erdbeere. Versprochen werden Infos rund um ihre Produktion, schon einen Tag später wird das „Versuchsprojekt“ vorgestellt. Das waren die ersten Beiträge von Matthias Ölzant und Kerstin Müller auf ihrer Instagram-Seite „Wald4tler Natur Gut“. Seit Februar 2021 hat sich viel getan, inzwischen geht es nicht mehr nur um die Erdbeere. Vielmehr steht ihr Verständnis der Landwirtschaft im Mittelpunkt – einer Landwirtschaft, die auf die Nische setzt. Die NÖN besuchte die beiden am Hof in Thaures.

Die Erdbeeren haben es Matthias Ölzant und Kerstin Müller angetan. Foto: privat

„Mein Vater hat früh erkannt, dass man als Landwirt im Waldviertel nur in der Nische erfolgreich sein kann und sich auf die Bio-Schweinezucht konzentriert“, sagt Matthias Ölzant. Nichts Einfacheres hätte es für ihn gegeben, als zuhause zu bleiben und im Betrieb mitzuarbeiten. Die Eltern schickten beide Söhne für die Ausbildung „raus“, Matthias Ölzant maturierte schließlich am Francisco Josephinum in Wieselburg. Heute sei er froh darüber, dass er nicht den einfachsten Weg gegangen ist. Danach arbeitete er dreieinhalb Jahre als Pflanzenbauberater bei Waldland – ehe der heute 24-Jährige den Sprung in die Selbständigkeit als Landwirt gewagt hat.

Beim Waldland-Praktikum zueinander gefunden

An seiner Seite ist seit zwei Jahren Kerstin Müller – ein Praktikum als Agrarwissenschaft-Studentin bei Waldland blieb nicht ohne Folgen. Die 22-jährige Schremserin ist auf einer Landwirtschaft aufgewachsen und unterstützt Matthias Ölzant vom Erdbeerpflücken bis zum Marketing. Anders als bei seinen Eltern ist die Nische der jungen Generation nicht die Tierzucht. Sonderkulturen haben es Matthias angetan, ganz besonders die Erdbeere. An Versuche hat er sich wie berichtet schon vor mehreren Jahren gewagt, 2021 folgte die erste Ernte. Wieder in der Nische: „Ich wusste, dass man mit Erdbeeren aus dem Waldviertel nicht der Erste in der Saison sein kann – aber der letzte. In dem, was man hat, sollte man den Vorteil sehen, nicht den Nachteil.“ Den Erdbeeren werde Zeit gegeben, um Geschmack zu entwickeln.

Nächstes Jahr soll Ähnliches mit Himbeeren und Brombeeren versucht werden, auch auf die Nachfrage nach Selbstpflückfeldern wollen die beiden reagieren. Zuhause wurde in der Einfahrt ein Ab-Hof-Verkauf eingerichtet: anfangs nur mit Heurigengarnituren, inzwischen schon als richtiger Selbstbedienungsladen. Was dort im Sommer knallrot und fruchtig im Mittelpunkt steht, ist klar. Das Sortiment soll jedenfalls noch erweitert werden.

Gemüseanbau nach Opas Rezept

Heuer gab es dort ohnehin schon Gemüse vom eigenen Hof: Kohl, Süßkartoffeln, Mangold. „Mein Opa hatte immer schönes Gemüse für den Eigenbedarf. Ich dachte, wieso sollte das nicht auch in größeren Mengen funktionieren?“, sagt Ölzant. Potenzial für eine neue Nische: „Mit der klassischen Marktfrucht wird es bei dieser Witterung im Waldviertel schwierig, die Zeitfenster sind einfach zu kurz geworden.“ An der runden Knolle gibt es trotzdem keinen Weg vorbei: „Der Erdäpfel ist den Waldviertlern heilig. Wir hatten im Juni Heurige, die Leute waren völlig aus dem Häuschen“, schmunzelt er.

Seit über eineinhalb Jahren begleiten Matthias Ölzant und Kerstin Müller ihre Arbeit digital, vor allem in sozialen Medien. „Es geht uns darum, junge Leute zu erreichen, sie zurück zur Landwirtschaft zu holen und ihnen zu zeigen, wie viel Arbeit hinter den Produkten steckt“ sagt Müller: „Vielen Jungen gefallen diese Einblicke, die Reaktionen sind positiv.“

Und mit „farmfluencing“ hat der Trend sogar schon einen Namen. „Wir verstecken uns nicht und sprechen mit Kunden auch offen über Preise, nehmen uns Zeit für Erklärungen. Dann verstehen sie, warum die Schale Erdbeeren diesen Preis hat“, betont Ölzant.

Auf Sonderkulturen setzen, in Technik investieren

Der Direktverkauf habe für den Landwirten große Vorteile, sagt er. Es gibt keine Handelsspannen, die irgendwo hängen bleiben. Dennoch: Verlässliche Partner im Großhandel seien wichtig, alleine vom Direktvertrieb könne man nicht leben: „Als Landwirt bist du immer der Unterste in der Kette. Keiner rechnet von unten nach oben, oder orientiert sich daran, was ein Landwirt braucht, um überleben zu können.“ Matthias Ölzant hat zuletzt viel in die technische Ausstattung investiert. Denn: „Ob man von Sonderkulturen leben kann, hängt stark davon ab, wie viele Stunden Handarbeit zu leisten sind.“

Trotz der Hilfe von Maschinen: Es ist viel zu tun. „Man braucht einen Partner, der Verständnis für die Landwirtschaft hat“, sagt er. „In den Wochen der Erdbeerernte haben wir keine Freizeit. Da gibt es kein Fortgehen“, nickt Kerstin Müller. In einem Betrieb zu arbeiten und die Landwirtschaft aufzugeben, wäre der einfachere Weg, das weiß Matthias Ölzant. Er weiß aber auch, wie froh man darüber sein kann, ihn nicht gegangen zu sein.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.