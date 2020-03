Sie wurden in der Kategorie „Festkochend“ mit ihrer Sorte „Valdivia“ ausgezeichnet. Wurde die Sorte vor wenigen Jahren erst neu gezüchtet, machte sie heuer bereits die Hälfte der Einreichungen in der Kategorie „Festkochend“ aus. Der Geschmack dieser Sorte hat erneut überzeugt, und so gingen gleich alle drei Trophäen dieser Kategorie an Valdivia-Anbauer. 213 Proben wurden insgesamt eingereicht.

Der Generalsekretär der Landwirtschaftskammer Österreich, Ferdinand Lembacher, überreichte die Auszeichnung gemeinsam mit Christian Gessl von der AMA und Interessengemeinschaft Erdäpfelbau (IGE)-Obmann Franz Wanzenböck.

Christian Gessl hob die gute Qualität der österreichischen Erdäpfel hervor: „Wir können auf unsere enorme Sortenvielfalt wirklich stolz sein.“