Neue Verkaufsfläche: Im Hofladen bei den „Farmfluencern“

Matthias Ölzant und Kerstin Müller, die die Produkte ihrer Landwirtschaft in Thaures unter dem Namen „Wald4tler Natur Gut“ vertreiben, melden sich mit Veränderungen am Hof: Über den Winter wurden Räumlichkeiten adaptiert und ein Hofladen eingerichtet.

„Wir haben gesehen, dass die Nachfrage da ist und das Angebot von der Bevölkerung genutzt wird“, sagt Kerstin Müller. Einen kleinen Ab Hof-Verkauf gab es auch zuvor schon. Für 3. Juni ist die Eröffnung des neuen Hofladens geplant - rund zehn weitere Produzenten werden ihre Waren künftig ebenfalls dort anbieten. Dass nun auch andere Partner mit dabei sind, sei entscheidend für den Ausbau gewesen, sagt Müller. In einem Bereich an der Vorderseite des Hofes in Thaures wurden Holzwände eingezogen, alte Möbel restauriert und eine Verkaufsfläche gestaltet.

Das junge Paar begleitet seine landwirtschaftlichen Tätigkeiten rund um den Obst-, Gemüse- und Kräuteranbau wie berichtet als „Farmfluencer“ in Sozialen Netzwerken. Aktuell ist in der Feldarbeit einiges zu tun: Matthias Ölzant und Kerstin Müller wagen sich heuer neben „ihren“ Erdbeeren erstmals an den größeren Anbau von Himbeeren und Brombeeren.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.