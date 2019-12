Das Fotoshooting mit dem Profi-Fotografen Rocco Papparazzo vor Augen, treiben Vroni, Mathilde und Marianne eifrig Sport. Als sie dann gar zum Bikinikauf aufbrechen, werden die Ehemänner unruhig: Werden ihre Frauen für das Shooting wirklich so viel Haut zeigen?



Viele Lacher aus dem Publikum gibt es für grandiose Gesten, heitere Dialoge und amüsante Szenen aus dem Ehe-Alltag. Neben bekannten Gesichtern wie Franz Körner und Manuela Müllner standen mit Raphael Dogl und Magdalena Knapp zwei junge Talente erstmals auf der Bühne in Waldenstein.



Bereits vor der Premiere waren die Vorstellungen ausverkauft. Gespielt wird noch am 28. (20 Uhr), 29. (15 Uhr) und 30. Dezember (20 Uhr) sowie am 3., 4. (jeweils 20 Uhr), 5. (15 und 20 Uhr), 6. (15 Uhr), 10. und 11. Jänner (jeweils 20 Uhr).



Ob die (k)nackigen Landfrauen für den Kalender tatsächlich die Hüllen fallen lassen und wie die Bühnenpremiere für Raphael Dogl und Magdalena Knapp war, lesen Sie in der Print-Ausgabe der Gmünder NÖN.