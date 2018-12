Ein Theaterstück in 3 Akten, des WCTV (Waldensteiner Cabaret und Theater Verein) ist wieder der Renner unter den Laienbühnen.

Ein sehr humorvolles Stück das mit lockerem Dialog und Einbezug örtlicher Gegebenheiten begeistert. Innerhalb kürzester Zeit, waren alle Vorstellungen ausverkauft, was für die Beliebtheit und Qualität des WCTV spricht. Besonders amüsiert hat wieder einmal Franz Körner in seiner Rolle als seniler Soldaten-Pensionist. Intendant Franz Zechmann ist sehrt zufrieden und lob das Engagement seiner Truppe.

Die Rentner aus der der WG, haben kurz vor Weihnachten, wieder einmal finanzielle Probleme. Aus dem Grund gibt es Pläne zur Geldbesorgung. Die Oldies haben es faustdick hinter den Ohren, ganz besonders die Großmutter der örtlichen Polizistin. Als dann aber der als Nikolo verkleidete Bankräuber im Haus der Rentner ein Zimmer mietet, werden weitere Pläne geschmiedet.

Weitere Vorstellungen stehen am 28. Und 29. Dezember, sowie am 4.,6.,9.,12.,13.,18. und 20. Jänner am Programm. Platzreservierungen sind nur mehr möglich, wenn jemand ausfällt. Nähere Information dazu, jetzt neu, auch online unter www.wctv.at.