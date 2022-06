Mit bester Empfehlung: Lenziade der Bühne Heidenreichstein

Werbung

An das Thema Korruption und berufliche „Starthilfe“ wagte sich die Bühne Heidenreichstein in humorvoller Weise heran und machte daraus einen vergnüglichen Theaterabend. Die Lenziade-Produktion mit dem vielsagenden Titel „Mit den besten Empfehlungen“ behandelt den Dauerbrenner „Vettern- und Protektionswirtschaft“, wo oft der Tüchtige auf der Strecke bleibt.

Nicht so in diesem Stück von Hans Schubert: Hier siegt am Schluss die Gerechtigkeit. Dass das Stück doch unterhaltsam über die Bühne geht, liegt an den überragenden Akteuren. Allen voran Robert Redl in der Hauptrolle als Buchhalter Josef Plötzl, der durch Zufall Karriere macht und mit seinem jungen Kollegen, meisterhaft gespielt von Jakob Allram, durch eine „Empfehlung“ über Nacht in die Führungsetage eines großen Unternehmens aufsteigt und dort die Gewinnbilanz in unfassbare Höhen treibt. Durch Intrigen und Freunderlwirtschaft werden sie vom Generaldirektor Brock, lebensnah dargestellt von Reinhard Wurz, zugunsten eines „Protektionskindes“ wieder entmachtet und degradiert. In diesem Lustspiel, das ebenso zum Nachdenken anregt, sind nicht nur die Hauptrollen bestens besetzt. Auch die weiteren Darsteller laden „Mit besten Empfehlungen“ zu den Aufführungen von 15. bis 18. Juni ins Volksheim.

Karten: 0664/9464751 oder karten@buehne-hstein.at

