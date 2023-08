Erstes Festival-Wochenende lockte viele Theater-Fans nach Litschau

Das erste Hin & Weg-Wochenende fand unter Wetterbedingungen statt, die besser nicht hätten sein können. In der entspannten Atmosphäre am Herrensee vermischten sich dementsprechend zwanglos Bade- und Festivalgäste. Sehr zufrieden zeigte sich Intendant Zeno Stanek mit dem Besucherandrang bei allen angebotenen Veranstaltungen.

Zahlreiche Ehrengäste fanden auch den Weg zur Eröffnung am 11. August, etwa die Vizepräsidentin des Bundesrates Margit Göll, Bezirkshauptmann Christian Pehofer, Willi Lehner von der Kulturvernetzung NÖ, Vizebürgermeister Johannes Heißenberger, die Litschauer Kulturstadträtin Maria Ergott, Martin Pilz und Prokuristin Verena Pilz und Herbert Kössner.

Das Motto „Begegnen wir Dummheit“ wurde in einem facettenreichen Programm abgehandelt. So etwa in der Szenischen Lesung der legendären Rede „Über die Dummheit“ von Robert Musil, die er erstmals am 11. März 1937 in Wien hielt. Hans-Peter Kellner zeigte, wie hochaktuell die Überlegungen Musils auch heute noch sind.

"Die Dummheit und die Medien"

Sehr erhellend und unterhaltsam sind die bewährten Matineen "Fellingers Frühstück". Am 13. August sprach Bernhard Fellinger mit der Ö1 Journalmoderatorin Helene Seelmann, der ehemaligen Mitarbeiterin beim ORF Report und ehemaligen Pressesprecherin des Justitzministeriums Martina Schmidt, Satiriker und "Staatskünstler" Robert Palfrader und Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle über "Die Dummheit und die Medien". Dabei waren sich die Diskutanten darüber einig, dass sorgfältige journalistische Recherche in Zeiten von Fake News und der rasenden Geschwindigkeit, in der über Social Media Neuigkeiten „rausgehaut“ werden, ein Garant für seriöse Information ist und Dinge „mit Argumenten statt Gefühlen“ erklären soll.

Zweiter Programm-Schwerpunkt Shakespeare

Der zweite Schwerpunkt des Festivals ist Shakespeare gewidmet. Der größte Dramatiker aller Zeiten hält in seinen Werken auch der heutigen Gesellschaft noch immer einen Spiegel vor. Neben anderen zeitgenössischen Aufführungen gastierte die Truppe der Bouffons mit ihrem preisgekrönten Shakespeare-Programm im „Moment“.

„Klassische Schinken neu aufgeschnitten“, so beschreibt Theatermacher und Shakespeare-Kenner Henry Mason sein neues, originelles Format, bei dem eine Reihe von Work-In-Progress-Abenden Einblicke in Shakespeares Texte sowie deren Erarbeitung und Interpretation geben. „Schauküche I: Mass für Mass“ war so eine einzigartige Vorstellung, „Schauküche II: Wie es euch gefällt“ widmet sich am 19. August einem weiteren Klassiker.