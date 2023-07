Litschau: „Shakespeare“ und „Dummheit“ stehen im Mittelpunkt

Die Vorbereitungsarbeiten für das von Regisseur Zeno Stanek ins Leben gerufene Theaterfestival Hin & Weg laufen auf Hochtouren. Themenschwerpunkte sind diesmal „Shakespeare“ und „Dummheit“. Rund 100 Veranstaltungen – darunter Aufführungen, szenische Lesungen und Diskussionen – werden an rund 20 Orten wie dem Herrenseetheater, dem neuen Veranstaltungshaus Moment, dem Brauhausstadl, auf Städtischen Bühnen und auch auf Naturbühnen angeboten, um zeitgenössisches Theater in all seiner Vielfalt erlebbar zu machen.

Großer Beliebtheit erfreuen sich die Theaterstücke des englischen Dramatikers William Shakespeare auch in der Gegenwart aufgrund ihrer zeitlos-brisanten Fragestellungen. Henry Mason ist mit seinen einzigartigen Vorstellungen „Schauküche I: Mass für Mass“ und „Schauküche II: Wie es euch gefällt“ vertreten – letztere von Shakespeare grådaus aufgeführt, die auch mit dem unkonventionell-musiktheatralisch erzählten „Down with love. Reloaded.“ in Litschau zu sehen sind.

Über das facettenreiche Phänomen der Dummheit

Das bekannte Schubert Theater Wien bringt mit „Shakespeare im Blut“ eine perfide Best-of-Shakespeare Kompilation. In Kooperation mit Rebekah Wild kommt „Tilda Eulenspiel“ in Form eines Kurztheaters für jeweils nur einen Publikumsgast mit einer (feministischen) Hommage an Till Eulenspiegel zur Aufführung. Das Herminentheater in Kooperation mit dem TAG hinterfragt mit dem Bouffon-Theaterstück „Ein bescheidenerer Vorschlag“ moralische Grenzen, das Stück wurde 2022 mit dem Nestroy als beste off-Produktion ausgezeichnet.

In „Wicked Play“ entführen drei Schauspielerinnen in Szenen aus Shakespeares Werken und damit in das Innerste der menschlichen Seelen. „Hamlet“ wird von Jihočeské divadlo, dem SüdböhmischenTheater, in tschechischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt. Als szenische Lesung wird Robert Musils Rede „Über die Dummheit“ aus 1937 von Hans Peter Kellner in einer „One-man-Show“ eindringlich dargeboten.

Neu sind heuer speziell kuratierte „Theater.Pfade“. Unter diesem Titel wurden Veranstaltungspakete zusammengestellt, die Besucher bei der Wahl der Stücke und der zeitlichen Organisation unterstützen. So gibt es den abwechslungsreichen „Quer-Beet.Pfad“, den „Shakespeare.Pfad“, den „Dummheit.Pfad“ und den „Von früh bis spät.Pfad“ für Theaterbesessene.

Theater-Events mit Litschau-Bezug

Auch Theater mit Litschau-Bezug steht auf dem Programm. Die Uraufführung „(Gehäuse) graben“ geht der Frage „Wie kommt der See in die nördlichste Stadt Österreichs?“ in Etappen nach. Die bereits aus dem Vorjahr bekannte „Chronik der nördlichsten Stadt“ von der Theatergruppe kollekTief unter der Regie von AntoN Widauer widmet sich an mehreren Terminen künstlerisch-erkundend der Geschichte und Geschichten der Stadt Litschau. Mit dabei sind Alina Schaller, Anna Anderluh, der Litschauer Gesangsverein sowie viele Litschauer.

Fix am Programm stehen natürlich wieder die aus den Vorjahren bekannten Tagespunkte Yoga-Session im Strandbad, literarischer Prolog mit Katharina Stemberger in der Teelöffel-Lounge sowie die Matineen „Fellingers Früh.Stück“ mit interessanten Diskussions-Gästen.

Die Festivaltage klingen mit abendlichen Konzerten im Herrenseetheater aus, die Ernst Molden kuratiert. Beim anschließenden Feuergespräch lassen Persönlichkeiten ihre Gedanken spielen. Neben anderen zu Gast ist Multitalent Anna Mabo, die auch im Rahmen einer Küchenlesung zu hören sein wird. Beim Abschlusskonzert trifft Molden auf die beiden Musiker in Residence, Anna Anderluh und Philipp Kienberger. Musik gibt es heuer erstmals auch im Club-Format und mit nächtlicher DJ-Line im Glasfoyer.