Beim „Hin & Weg“-Festival geht es am zweiten Wochenende wieder mit den Aufführungen los. Schon letzte Woche brillierten „Helmut Bohatsch & LSZ“ mit einer musikalischen Revue des Werkes von Wolfgang Bauer oder auch die Gruppe „Toxic Dreams“ mit „The Deadpan Dynamites“.

Luzerner Theater

Die meisten Aufführungen sind bereits restlos ausverkauft doch für eines der absoluten Highlights gibt es noch Karten. Das Luzerner Theater, das schon im Vorjahr mit seiner Version von „Biedermann und die Brandstifter“ begeisterte, liefert heuer die actionreiche „Gangsterperformance“ „Die Unscheinbaren“ von Franz von Strolchen in der Fertigungshalle der Zimmerei Eschelmüller.

Dabei treffen Balkan-Gauner auf ungarische Prostituierte, deutsche Schauspieler auf mazedonische Mafiabosse; aus Freunden werden Feinde und aus den Unscheinbaren Kriminelle. Vorurteile werden auf- und abgebaut, Stereotypen hinterfragt. Die Arbeiten des Regisseurs Franz von Strolchen basieren auf Langzeitrecherchen.

Für sein neuestes Projekt hat er die unscheinbaren Fahrer von weißen Lieferwagen genauer ins Visier genommen und eine eigene fiktive Geschichte kreiert, wie sie auch auf Litschauer Straßen stattfinden könnte.

Gespielt wird in der Zimmerei Eschelmüller am 15. August um 20 Uhr und am 16. August um 15 Uhr und um 19 Uhr. Tickets gibt es auf http://www.hinundweg.jetzt.