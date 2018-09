Die neuntägige „Wave-Trophy“, laut Selbstbeschreibung größte internationale Elektroauto-Rallye mit bis zu hundert Teilnehmern, gastiert nach Start am 21. September im Allgäu am 27. September im Gmünder Bezirk. Der einzige Stopp wird ab 10 Uhr und für drei Stunden in der Alternativenergie-Hochburg Großschönau eingelegt, von wo es weiter Richtung Mühlviertel gehen soll.

Martin Bruckner wirbt für die Nutzung der E-Mobilität als Teil des Waldviertler Energiepaktes und geht mit gutem Beispiel voran. | ml

Bei der „Wave“ geht es, so Bürgermeister Martin Bruckner (ÖVP), nicht um Meter und Sekunden, sondern um Aufmerksamkeit. Die Welt soll durch den geräuscharmen und abgaslosen Corso neugierig auf die Vorzüge der E-Mobilität werden, Interesse und Begeisterung sollen geschürt werden. Die Herausforderungen der E-Mobilität bekommt die Marktgemeinde am 27. September genauso zu spüren: Zwar sind hier sieben E-Tankstellen registriert, für den erwarteten Ansturm an Tankwütigen in kurzer Zeit müssen jedoch sechs 63-Ampere-Verstärker mit je 400 Volt bereitgestellt werden. Das entspricht sechs Sound-Anlagen großer Musik-Events. Bruckner: „Das funktioniert nur dank der Infrastruktur für die BIOEM.“

Der Gemeindechef selbst muss durch die „Wave“ nicht überzeugt werden: Er ist schon stolzer Besitzer eines E-Renault Zoe, und er kann nach mittlerweile zweieinhalb Jahren mit einer einzigen Ausnahme keine Einschränkung erkennen. „Nur für wirkliche Langstrecken benötige ich immer noch den alten Verbrenner“, sagt er.

Investition rechnet sich: 3,24 Euro für 100 km

170 km schaffe sein Renault aber ohne Tankpause am Stück, das reiche für nahezu alle Fahrten. Bruckner: „Mit einem Kaffeestopp, den ich sowieso irgendwann einlegen muss, kann ich etwa die Fahrt nach Wien und retour mit dem E-Auto bewältigen.“ Das Nachfolgemodell bringe es bereits auf 300 km.

Ausgegangen ist ihm der Saft noch nie, bei längeren Strecken checkt er aber online die Tank-Möglichkeiten. Diese unterscheidet er in herkömmliche „Reichweiten-Verlängerer“ und „Ultraschnell-Lader“, die oft an Autobahnen – aber auch vor dem Rathaus der Bezirkshauptstadt Gmünd – zu finden seien. „Nutzt man sein Handy an einem Tag intensiv, dann wird der Akku leer. Man steckt das Ladekabel ein und schaut, wo man aufladen kann“, sagt er: „Genauso ist es beim Auto. Mit einem Reichweiten-Verlängerer holst du dir die letzte Sicherheit, während du mit einem Schnelllader 150 km binnen zehn Minuten tanken kannst.“

Die Message, die er als einer von derzeit sieben E-Auto-Besitzern seiner Gemeinde für wichtig hält: „Es muss nicht unbedingt ein Tesla sein.“ Sein Renault Zoe habe in der Anschaffung etwa 20.000 Euro gekostet, dafür fährt er heute – wenn er den Strom aus der eigenen Steckdose holt – für schlanke 3,24 Euro pro hundert Kilometer. Auf den Benziner umgerechnet kommt er auf einen Energieverbrauch von 1,8 Litern pro hundert Kilometer. Und: Weil Schalten & Kuppeln wegfallen, empfindet er das Fahren nun als wesentlich nervenschonender.