„Was wurde aus...“ dem Gmünder Bestatter und Funktionär?

Thomas Emetsberger war 42 Jahre lang bei der Städtischen Bestattung Gmünd beschäftigt, ehe er im November des Vorjahres in Pension ging. Der „sinnvolle, aber schwierige Beruf“, wie er bei seiner Verabschiedung sagte, geht ihm nicht ab, er ist jetzt sehr froh über „das Leben ohne Uhr“: „Mir geht es hervorragend ohne den Termindruck. Ich kann im Grunde machen, was ich will, und das genieße ich sehr“, so Emetsberger. Wichtig seien ihm die beiden Kinder seines Sohnes, um die er sich als Großvater viel kümmere. „Sonst gehe ich gerne auf Reisen, mache Städtetrips oder kümmere mich um den Garten. Ich lasse es mir einfach gut gehen“, sagt Emetsberger.

Dass das Leben früher oft „mit Terminen vollgepflastert“ war, liegt sicher auch daran, dass sich Emetsberger bei zahlreichen Vereinen engagierte. Beim SC Gmünd war er lange Zeit im Vorstand, 2021 zog er sich dort zurück. Beim SC Nordwald war Thomas Emetsberger auch im Vorstand, dort arbeitet er nach wie vor in Ausschüssen mit. Der „Vereinsmeier“ will er nach 44 Jahren aber nicht mehr sein. Der „Zwang“ sei nun weg, privat ist für ihn Skifahren oder Radfahren nach wie vor ein großes Vergnügen.