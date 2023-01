Kassenstelle in Wien bekommen: Gmünder Psychologe geht weg

Etwa eineinhalb Jahre, nachdem der Klinische Psychologe, Bio- & Neurofeedbacktherapeut Thomas Halmetschlager die Praxis von Gabriele Kastner in Gmünd übernommen hatte, bricht er seine Zelte im Waldviertel ab: Er gibt mit Ende Jänner die Praxis für Diagnostik in der Bahnhofstraße 46 ab, hört parallel dazu auch mit Behandlungen im Healthacross MED sowie im W4.med in Weitra auf – und richtet eine Kassenpraxis in Wien ein.

Die Versorgung bleibe in der Region voll gewährleistet, verweist Halmetschlager auf mehrere Psychologen in der Region. Für ihn selbst habe sich die im Vorfeld der Übernahme von Kastners Praxis mit 420 bis 450 Klienten pro Jahr erhoffte Kassenstelle „leider nicht ergeben“, für eine ausgeschriebene Stelle in der Speisinger Straße in Wien 13 klappte es schließlich. Klienten bekommen bei Wahlärzten nur 80 Prozent des Kassentarifes ersetzt.

„Es passt für mich nun gut, ich werde auch privat nach Wien ziehen“, sagt der Gmünder, der in seiner Heimatstadt zu Fuß zur Praxis kommen konnte. Die Lebensgefährtin wohne ohnehin in der Bundeshauptstadt. Dort schließt sich noch ein Kreis: Halmetschlager bezieht die Praxis einer Wiener Lungenärztin, die wiederum in ihrer Heimat keinen Kassenvertrag bekam, aber in Niederösterreich – sie habe an ihrer neuen Stelle eine gut eingerichtete Praxis beziehen können, daher übernahm er ihre Einrichtung. „Ich brauche nicht sehr viel zu ändern.“

Keine Termine mehr für Waldviertler Standorte

Ab 1. Februar läuft sein Vertrag mit Zuständigkeit für die Gemeindebezirke 10, 12 und 13, die Praxis steht aber Menschen aus ganz Österreich offen. Für die Waldviertler Standorte kann er keine Termine mehr annehmen, betont er, „ich bin bereits ausgebucht“.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.