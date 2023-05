Wohin am verlängerten Wochenende im Bezirk Gmünd?

Freitag, 26. Mai

Bad Großpertholz. Vortrag „Herausforderung Schule“ - Lernschwierigkeiten erkennen und verbessern, um 18 Uhr im Gasthof Bauer. Anmeldung bis 24. Mai: 02857/2253 18 oder stefanie@bad-gross-pertholz.gv.at

Brand. Internationales Blasmusikfestival „Der böhmische Traum“, ab 20 Uhr musikalischer Empfang mit der Blasmusik Don Bosco Neuerdberg, ab 21.30 Uhr Bieranstich, ab 22 Uhr Ferdi und die Ameisen sowie Barbetrieb mit DJ Bauzi.

Gmünd. CD-Präsentation „Album 2023“, Junge Waldensteiner, 20 Uhr, Kulturhaus.

Schrems. Pfingstsymposium „Das Leben ein Fest“ bei GEA Waldviertler, von 26. Mai (19 Uhr) bis 29. Mai (13 Uhr). Anmeldung: 02853/76503, per Mail: gea@gea.at; www.gea.waldviertler.at

Pürbach. „Auszeit“ Comedy-Kabarett mit Uli Boettcher, um 20.15 Uhr im Hoftheater.

Weitra. Nachtwächterführung, Treffpunkt: um 20 Uhr am Rathausplatz.

Samstag, 27. Mai

Alt-Weitra. „Die Große Devils Jubi-Doubileums-Show“ – 23 Jahre Baseballverein, ab 10 Uhr am „Helĺs Gate“.

Brand. Internationales Blasmusikfestival „Der böhmische Traum“, ab 16 Uhr Bergerner Musikanten, ab ca. 17 Uhr Notenausgabe für Großkonzert im Festzelt, ab 18 Uhr Nord-Süd-Ost Böhmische, ab 20 Uhr Großkonzert aller anwesenden Musiker zum Mitmachen, ab 20.30 Uhr Blaskapelle Junger Schwung, später Barbetrieb mit DJ Bauzi.

Gmünd. Wochenmarkt von 9 bis 12 Uhr am Stadtplatz.

Gmünd. Big Band Frühschoppen, um 10 Uhr am Stadtplatz.

Gmünd. „Mit der Wünschelrute durch die Blockheide“, Treffpunkt: 14 Uhr beim Blockheideturm.

Gopprechts. „Tag der offenen Tür“ in Silvias Hexengart'l von 9 bis 16 Uhr.

Heidenreichstein. Grätzl-Flohmarkt, von 9 bis 13 Uhr in der Arche im Patriazentrum.

Hoheneich. Halli Galli Party, ab 21 Uhr am Sportplatz.

Kleedorf. Vorkirtag der Feuerwehr Kleedorf, ab 19.30 Uhr beim Feuerwehrhaus.

Leopoldsdorf. KLAR! Veranstaltung, Waldspaziergang „Klimafitter Wald braucht Pflege“ , Treffpunkt: um 9 Uhr am Parkplatz - Genusswelt Riedl. Anmeldung unter office@klar-waldviertelnord.at oder Tel. 0664/1572128.

Litschau. Kinderhegefischen am Mörterteich, Beginn: 14 Uhr, Ziehung der Plätze ab 13 Uhr, Infos. Christian Stouy: 0664/9129845.

Pürbach. „Den Hut auf, oder es knallt!“ - Taktlosigkeiten an der laufenden Schnur von H.C. Artmann, mit Helmut Bohatsch (Gesang) und dem Trio „LSZ“, 20.15 Uhr, Hoftheater.

Reinberg-Heidenreichstein. Kapellenfest der Fatima Kapelle, um 19 Uhr in der Kapelle, anschließend gemütliches Beisammensein im Gemeinschaftsraum.

Schrems. Kinderbasar – Flohmarkt für Kindersachen, ab 9 Uhr in der Stadthalle, Voranmeldung für Verkäufer erforderlich: 0664/3915547.

Schrems. Pfingst-Jahrmarkt von 8 bis 12 Uhr am Hauptplatz.

Wachtberg. Fest der Feuerwehr Wachtberg, ab 21 Uhr im Feuerwehrhaus.

Weitra. Treibholz feat. Manuela Seidl - „Vom Rand zur Mitte“: Texte, gelesen von Manuela Seidl, musikalisch umrahmt von der Gruppe Treibholz, um 20 Uhr in der Jägerfabrik.

Weitra. Nachtwächterführung, 20 Uhr am Rathausplatz.

Weitra. Eröffnung der neuen Sonderausstellung im Museum Alte Textilfabrik „Ukraine – Bilder aus vergangenen Tagen“, um 17 Uhr.

Sonntag, 28. Mai

Brand. Internationales Blasmusikfestival „Der böhmische Traum“, um 8.15 Uhr Feldmesse mit Bläserensemble der Stadtkapelle Litschau, ab 9.30 Uhr Jugendorchester Brand, ab 10 Uhr Frühschoppen mit der 1. Waldviertler Trachtenkapelle Weitental ab 12.30 Uhr Bechburg Musikanten.

Haugschlag. Gemütlicher Nachmittag ab 14 Uhr im Gasthaus Mader.

Kleedorf. 10. Kirtag der Feuerwehr Kleedorf beim Feuerwehrhaus, Wortgottesdienst um 9.15 Uhr.

Lauterbach. Kirtag in der Holzmühle, ab 10 Uhr Frühschoppen und gemütlicher Nachmittag mit dem „Hasleberg-Duo“ ab 19 Uhr Discjockey.

Langfeld. Neon Party der Feuerwehr Langfeld, 20 Uhr im Feststadl der Familie Haubner mit: W//ASTED, Patrix, Intoxicated und „Flash“.

Wachtberg. Fest der Feuerwehr, ab 11 Uhr Frühschoppen im Feuerwehrhaus.

Montag, 29. Mai

Gmünd. „Kochen für den Frieden“: Traditionelle ukrainische Küche, um 19 Uhr im Begegnungscafé „Gmünd hilft“, Schubertplatz, Platzreservierung: 0664/501425.

Heinrichs. Kirtag des BKC – Bierkrügler Club, Frühschoppen mit Kirtagsbaumaufstellen beim Gasthaus Stangel.

Karlstift. Kinder-Piratenfest ab 13 Uhr beim Stierhüblteich.

Langfeld. Feuerwehrfest der Feuerwehr Langfeld, Frühschoppen mit den „Lainsitztalern“ ab 9 Uhr im Feststadl der Familie Haubner.

Waldviertler Kino Gmünd

Arielle, die Meerjungfrau: in 2D: Fr, Sa (17 Uhr), So (14.30 Uhr), Mo (14.30, 19.45 Uhr).

Arielle, die Meerjungfrau: in 3D: Fr, Sa (20 Uhr), So (17.15, 20 Uhr), Mo (17.15 Uhr).

Fast & Furious 10 in 2D: Fr (17.15 Uhr), Sa (20.15 Uhr), So (17 Uhr), Mo (20 Uhr).

Fast & Furious 10 in 3D: Fr, So (20.15 Uhr), Sa (17.15 Uhr), Mo (17 Uhr).

The Whale: Mo (19.30 Uhr).

Guardians of the Galaxy – Vol. 3: Fr, Sa (20.30 Uhr), So (19.45 Uhr).

Asterix und Obelix im Reich der Mitte: Fr, Sa (18 Uhr), So, Mo (14.45, 17.30 Uhr).

Super Mario Bors. – Der Film: So, Mo 15 Uhr.

