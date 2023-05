In 100 Jahren vom Tischler für Nudelholz & Sarg zum Gastroausstatter

Als Komplettausstatterin für Gastronomie- und Weinbaubetriebe ist die Tischlerei Schalko aus Schandachen bei Litschau weithin bekannt. 100 Jahre nach der Betriebsgründung durch Anton Schalko und 91 Jahre nach der Errichtung einer ersten Werkstätte wurde nun im großen Kreis mit langjährigen Wegbegleitern auf den „Hunderter“ angestoßen.

Manuel Schalko, der 1997 nach der HTL-Matura in den Betrieb eingestiegen war und ihn 2013 von seinem Vater Robert übernommen hatte, blickte im Film und dann im Gespräch mit Musikerin/Moderatorin Katharina Hohenberger auf der Bühne in der Produktionshalle auf die hundert Jahre zurück. Der Betrieb habe sich von der Bau- und Möbeltischlerei mit Produkten für den täglichen Bedarf – vom Nudelholz bis zum Sarg – mehr und mehr auf den Gastro-Bereich spezialisiert. Schalko hatte in Spitzenzeiten 32 Beschäftigte. Heute steht dem Chef eine zwölfköpfige Mannschaft zur Seite. Dazu kommen drei selbstständige, seit Jahren mit der Firma verbundene Montageteams. Auch Möbel für Private und Zuschnitte für die Möbelindustrie werden gefertigt.

Das Zeichenbrett als Relikt aus alten Tagen. Mit dem Hobel, der lange das Firmenlogo zierte und schließlich durch Bierkrüge ersetzt wurde, werde auch heute noch gearbeitet, schmunzelte Schalko: „Die Maschinen nehmen wir aber lieber.“ Die Arbeit habe sich in den vergangenen 30 Jahren um 180 Grad gedreht. Der Wandel zum Komplettausstatter habe auch Wissen aus fremden Gewerken und Materialien erforderlich gemacht, die Baustellen-Erfassung erfolgt nun über den Laser, digitale und dreidimensionale Planung haben Einzug gehalten, „das Zeichenbrett im Büro ist nur noch ein Relikt aus alten Zeiten“.

Die erste durch die Tischlerei komplett ausgestattete Einrichtung prägt heute noch das Café Rondo in Meidling. Vorbeifahren könne er da nicht, wenn er in der Gegend ist, so Manuel Schalko: „Ich muss immer reingehen. Mit dem Kunden gibt es auch heute noch Kontakte.“

Dorfwirt: Generationenübergreifende Zusammenarbeit. Unter jenen Aufträgen, auf die er besonders stolz ist, nannte er den Verkostungsraum im Weingut Haider in Jois, Restaurant Hausschachen in Weitra, Bäckerei Müssauer, Hotel Beethoven in Hinterbrühl oder Kellergwölb in Wien – und vor allem einen direkt in seiner Heimatgemeinde: den Dorfwirt des Theater- und Feriendorfs Königsleitn. Das Restaurant sei von seiner Tischlerei schon in zweiter und dritter Generation ausgestattet und neu gebaut worden, „ich habe es dann umgebaut, renoviert und wieder neu gebaut“. Geschäftsführer Zeno Stanek half organisatorisch bei der Jubiläumsfeier mit, musikalisch unterhielt Hohenberger mit Marie-Theres Stickler und Peter Havlicek.

Zweiradnarrisch in der Tischlerei: Am Montag gab's die Schimpfe. In einer Tischlerei aufzuwachsen, das hat für Manuel Schalko einst zweierlei bedeutet. Einerseits war ihm die Berufswahl dadurch in die Wiege gelegt. Andererseits konnte er die Werkshallen als Kind an den Wochenenden zum Radfahren nutzen, „am Montag gab's dann die Schimpfe wegen der abgeplatzten Kanten“. Später wechselte er zu den Motorrädern, bestritt rund um die Jahrtausendwende jahrelang Enduro-Staatsmeisterschaftsläufe.

Im Betrieb hält die Fahnen der Jugend heute Sebastian Katzenbeißer aufrecht, auf den der Chef besonders stolz ist: In drei Zeugnissen hat der Lehrling im vierten Lehrjahr lauter Einser.

Immerhin 80 Lehrlinge wurden bei Schalko an die „Berufung zum Tischler herangeführt“, gratulierte WKNÖ-Spartenobmann Jochen Flicker bei der Feier. Damit sei auch einer großen Menge an Familien ein Unterhalt gesichert worden. Flicker, der Schalko auch für die Mitarbeit in der Landesinnung seit 2020 dankte und eine „Dank & Anerkennung“-Urkunde der Wirtschaftskammer dabei hatte: „Wir Klein- und Mittelbetriebe tragen die Wirtschaft. Ohne uns gäbe es das Leben nicht so, wie wir es uns vorstellen. Wir schauen, dass das Werkl läuft, die Mitarbeiter es guthaben.“

Großer Dank kam von der Feuerwehr Schandachen, in denen die Familie Schalko in 43 Jahren den Kommandanten stellte (von rechts): Christian Stark, Johannes Fürnsinn, Mathias Böhm, Florian Haberson und Kommandant Markus Zimmermann - im Bild mit Katharina Hohenberger und Firmenchef in vierter Generation Manuel Schalko. Foto: Markus Lohninger

Die nächste 100er-Feier mit der Wehr? Dank kam auch vom Schandachener Feuerwehr-Kommandanten Markus Zimmermann. Die Familie Schalko sei eine große Stütze der Wehr, als Arbeitgeberin und Fahrzeug-Patin, habe immer ein offenes Ohr und in 43 der 97 Bestandsjahre den Kommandanten gestellt. „Danke für die super Tischler, die ihr ausbildet, die immer bei Veranstaltungen helfen – weil ein Tischler kann eigentlich alles“, so Zimmermann. Manuel Schalko blickte da bereits nach vorne: „Wenn du für die 100-Jahr-Feier eine Halle brauchst, kannst du gerne zu mir kommen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.