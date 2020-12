Im Sommer hat Stefan Fegerl Zeit für etwas, das er schon seit über 20 Jahren nicht mehr machen konnte: an einem Schachturnier teilzunehmen. Seine zweite große Leidenschaft neben dem Tischtennis muss sich nämlich sonst auf ein paar Partien mit dem Papa daheim in Unterlembach oder sonst im Internet gegen Fremde beschränken. Heuer hat er aber wieder einmal Zeit. Er gewinnt gleich die Vereinsmeisterschaft des USC Bad Großpertholz.

Medaillenhoffnung ohne Olympia

Eigentlich hätte er auch 2020 keine Zeit gehabt. Dank eines starken Turnierjahres mit Sofia Polcanova sind die beiden im Mixed-Doppel nicht nur für die Olympischen Sommerspiele qualifiziert, sondern gelten in Tokio sogar als Medaillenhoffnung des ÖTTV. Auch für das Einzelturnier hat Fegerl noch Chancen auf ein Ticket. Jedenfalls wäre er im Sommer eine Zeit lang in Japan gewesen.

Wegen der Corona-Pandemie wird Olympia aber auf 2021 verschoben. Ein Schritt, der für viel Verständnis in der Sportlerwelt sorgt. Auch Fegerl sagt: „Die Gesundheit der Athleten, aller Funktionäre und Fans geht vor. Das war die richtige Entscheidung.“

Der Papa immer daheim

Da nicht nur die Olympischen Spiele ausfallen, sondern generell der gesamte Turnierkalender auf Eis liegt, hat der Unterlembacher die Möglichkeit, den Schwerpunkt auf andere Dinge zu setzen. Im Frühjahr, beim ersten Lockdown, ist er zu einer Pause gezwungen, darf nicht einmal trainieren. Da freuen sich die Burschen Louis (7) und Lias (2), den Papa wochenlang rund um die Uhr im Haus zu haben.

Als Fegerl im Frühsommer wieder an die Platte darf, hat sich der Fokus auf die Deutsche Bundesliga verstärkt. Dort schlägt er nach zwei Jahren bei Ochsenhausen wieder ein neues Kapitel auf, schließt sich dem TTC Bergneustadt an – auch, um mehr bei seiner Familie sein zu können und mehr Zeit für Turniere zu haben.

Auf Anhieb eingelebt in Bergneustadt

Das passt von Beginn an. Fegerl trainiert jetzt in Stockerau, fliegt nur zu den Matches nach Deutschland. Und da gibt‘s viel zu jubeln – sein Paarspiel mit dem Spanier Alvaro Robles ist für viele schon das neue Paradedoppel der Liga, gewinnt alle Matches. Generell ist Fegerl mit den Nordrhein-Westfalen permanent in den Play-off-Rängen, überwintert als Dritter. Ein Riesenerfolg für das Team zur Saisonhalbzeit, nicht zuletzt dank Fegerl.

Der will im neuen Jahr auch bald wieder einmal an Turnieren teilnehmen, sobald es Covid-19 zulässt. Und im Sommer, da will er diesmal in Tokio beim olympischen Turnier sein. Die Qualifikation dafür ist weiterhin aufrecht. Ob er da noch Zeit findet, seinen Schach-Vereinsmeistertitel auch zu verteidigen, wird sich zeigen.

Einen Rückblick auf weitere sportliche Höhepunkte des Jahres 2020 findet ihr in der NÖN-Printausgabe und im ePaper vom 30. Dezember 2020.