Fünf Wochen lang hat Stefan Fegerl seine Wohnung nur zum Laufen und für wichtige Wege verlassen, musste zwangsläufig wegen der Corona-Pandemie auf Tischtennis verzichten. Am Mittwoch endete diese Pause, da absolvierte der Waldviertler Tischtennisprofi wieder sein erstes Training in Stockerau. Statt sonst bis zu 15 Spielern waren diesmal unter verschärften Bedingungen nur fünf in der Halle. Die Stimmung sei aber gut gewesen, berichtet Fegerl: "Jeder war froh, nach der langen Pause wieder trainieren zu können. Für mich selbst war es ein sehr gutes Training, ich bin trotz der Pause gut drauf."

Das Training läuft freilich unter verschärften Hygienebedingungen ab. An- und Abreise erfolgt mit Gesichtsmaske, regelmäßiges Desinfizieren ist Pflicht und beim Training an der Platte gibt es keine Seitenwechsel. "Es sind auch Banden zwischen den Tischen aufgestellt, damit auch keiner im Spiel auf die andere Seite kommt", schildert der Unterlembacher. "Die Bälle greift immer nur ein Spieler an."

Die restliche Woche stehen für Stefan Fegerl weiter jeweils am Vormittag Trainingseinheiten auf dem Programm. "Dann schauen wir, wie es nächste Woche wird. Eine Einheit pro Tag wird es sicher geben. Wenn die Kapazitäten vorhanden sind, dann würde ich aber gerne auch mehr machen", erklärt der 31-Jährige. "Mitte bis Ende nächster Woche wäre aber toll, langsam wieder in mein normales Rad auf Training an der Platte, Krafttraining und Laufen zu kommen."