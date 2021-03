Weiß trat 1974 der Feuerwehr Gmünd-Neustadt bei und wurde dann in die Feuerwehr Gmünd-Stadt übernommen. Er war bei unzähligen Einsätzen und Übungen dabei, fungierte bis zuletzt als Bezirkslehrgangsbetreuer und hielt das Archiv instand. 2005 wurde er zum Ehrenlöschmeister ernannt. „Hans war ein Kamerad, Freund und Vorbild. Er hat angepackt, wo es nötig war“, sagt Kommandant Michael Böhm. Die Urnenbeisetzung findet am 30. März (15 Uhr) am Friedhof Gmünd statt.