Große Trauer um Betonbau-Europameister Markus Haslinger (26)

Der 26-Jährige wuchs im Bezirk Zwettl auf, übersiedelte in der Jugend nach Zehenthöf und lebte zuletzt in Waldenstein im Bezirk Gmünd. Bürgermeister Christian Dogl findet anerkennende Worte: Er habe Markus Haslinger als „beruflich erfolgreichen jungen Mann“ kennengelernt.

„Verlässlicher, fleißiger, zuvorkommender Mitarbeiter.“ Groß ist die Betroffenheit auch bei Haslingers Arbeitgeber. „Die Leyrer + Graf Familie trauert um einen sehr verlässlichen, fleißigen und zuvorkommenden Mitarbeiter. Seine Kollegen haben ihn sehr geschätzt, denn er hat sich nicht nur mit hohem Einsatz seinen Aufgaben gewidmet, sondern sich auch menschlich durch seine freundliche und kollegiale Art ausgezeichnet“, sagt CEO Stefan Graf.

Sein Werdegang im Unternehmen habe Vorbildwirkung - seine Leidenschaft fürs Handwerk und seine Freude, Wissen an jüngere Kollegen weiterzugeben, seien unübersehbar gewesen.

2012 begann Markus Haslinger eine Doppellehre zum Maurer- und Schalungsbauer. Bald stellten sich Erfolge ein: ein 1. Platz beim Lehrlingswettbewerb der Jungschalungsbauer, Vize-Staatsmeister-Titel im Betonbau 2016, Europameister im Betonbau 2018. Er wollte sein Talent weitergeben, fungierte als Trainer bei Bewerben und hat sich als Ausbilder im hauseigenen Ausbildungszentrum für die Nachwuchsarbeit zur Verfügung gestellt. Stefan Graf weiter: „Markus Haslinger hinterlässt eine große Lücke in seiner Partie und bei seinen langjährigen Arbeitskollegen. Unsere Gedanken sind nun bei seiner Familie, denen wir viel Kraft in dieser unfassbar schweren Zeit wünschen.“

Fünf Kilometer von zuhause entfernt verunglückt. Am Sonntag kurz vor 19 Uhr war der 26-Jährige laut Polizei auf der Landesstraße 69 in Richtung Großreichenbach unterwegs gewesen, als er in einer Linkskurve aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb Markus Haslinger laut Polizei noch an der Unglücksstelle.

Die Trauerfeier findet am 6. Oktober ab 13.30 Uhr in der Pfarrkirche Etzen statt.