Klapp:ing-Bühne fest in Waldviertler Hand

Wetterbedingt mit einer Stunde Verspätung startete am Freitag die Big Band Harmanschlag. Für Wetterunerschrockene wurde es noch ein beschwingter Abend mit Glenn Miller Sound. Thomas Samhaber führte durch das Programm, stellte Bandleader Christian Haslinger und die Musiker an ihren Instrumenten vor und erzählte Hintergrundgeschichten zu den Musikstücken. Das Programm war breitgefächert, von Joe Zawinuls „Birdland“, zu George Gershwins „Summertime“ und bekannten Songs wie „One moment in time“, „Tea for two“, „Sweet Caroline“ und Filmmusik aus „Rocky“. Samhaber über die Big Band: „Sie spielen völlig unverstärkt, aber aus voller Seele.“ Aus voller Seele war er selber dabei und erfreute mit seiner Sangesstimme bei „King of the road“ und „That's life“. Das Freitag-Klapp:ing endete mit der Zugabe „Just a Gigolo“. Bürgermeister Patrick Layr, Bezirkshauptmann Christian Pehofer und die vielen Zuhörer dankten den Musikern mit viel Applaus.

Bezirkshauptmann Christian Pehofer, das Klapp:ing Team Dietmar Stütz, Fritz Weber und Wolfgang Walter mit Bürgermeister Patrick Layr waren vom Konzert der Big Band Harmanschlag am Freitag begeistert. Foto: Helma Meierhofer

Bei viel besserem Wetter konnte am Samstagabend Profimusiker Thomas Faulhammer in das Klapp:ing Konzert starten. Unterstützung bekam er vom Gmünder Musikschullehrer Florian Weiss an der Gitarre, am Klavier und mit seiner Stimme, von Lukas Knöfler am Schlagzeug und Klapp:ing-Manager Walter Riess am Bass. Faulhammer ließ sein Saxophon, die Klarinette und auch die Querflöte erklingen. Er präsentierte sich in seiner Heimatstadt mit einem besonders „poppigen Outfit“. Das pinke Hemd war auf jeden Fall ein Hingucker. Das Quartett überzeugte auf ganzer Linie. Flo Weiss bekam nach seinem gesungenen „I feel good“ ein Kompliment von Faulhammer: „Er ist unser Ray Charles.“ Das Publikum, darunter Schloss-Weitra-Festival-Intendant Peter Hofbauer, honorierte die Leistungen der Musiker mit Begeisterungsrufen und Applaus.

Den gab es auch für die Weitraerin GuGabriel. Begleitet von den vier Musikern sang die Singer-Songwriterin ihre Lieder wie „What about us“ – das Video zum Song wurde in Weitra gedreht – „I am Shining“ und „Du und ich“. Bei „She Says“, mit dem Gudrun Liemberger ihren Durchbruch mit der gleichnamigen Band geschafft hatte, saß Faulhammer am Klavier. Auch dieser Abend ging trotz einiger Zugaben wie „Salvation“ und „Rosegarden“ viel zu schnell zu Ende.

So geht's weiter beim Klapp:ing