Toller Erfolg für die ersten Verwaltungs-Lehrlinge im Gmünder Spital

Celina Tauber erlernt den Beruf der Bürokauffrau und Leonie Mayer wird zur Verwaltungsassistentin ausgebildet. Ziel ist es, Jugendlichen eine fundierte Ausbildung mit guten Chancen für die Zukunft zu ermöglichen und dem Fachkräftemangel in Niederösterreich vorzubeugen.

„Celina und Leonie sind unsere ersten Lehrlinge im Verwaltungsbereich. Es war für uns ein Sprung ins sogenannte kalte Wasser. Wir wussten ja nicht was uns erwartet, haben aber definitiv die beste Wahl getroffen, die man treffen kann“, betont der kaufmännische Standortleiter Karl Binder.

Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase hätten sich die beiden Lehrlinge toll ins Team integriert. „Sie werden in sämtlichen Abteilungen der Verwaltung eingesetzt, ausgebildet und lernen sehr schnell, auch von sämtlichen Kollegen hört man nur lobende Worte“, erläutern die beiden Lehrlingsbeauftragten Patrick Veith und Alfred Ableitinger.

Jetzt waren die beiden in der Berufsschule. Celina hat das erste Berufsschuljahr abgeschlossen und Leonie sogar das zweite und dritte gleich nacheinander, da bei ihr aufgrund von anrechenbaren Vorzeiten ein Teil der Lehrzeit sowie ein Berufsschuljahr berücksichtigt werden konnten.

„Die beiden sind sehr engagiert, flexibel und vielseitig. Das zeigt sich jeden Tag in der Arbeit und wie man sieht auch in der Berufsschule. Wir als Team der Verwaltung können nicht stolzer sein und gratulieren den beiden zur Auszeichnung“, so abschließend Karl Binder, der mit seinem gesamten Team Celina Tauber und Leonie Mayer zum „Ausgezeichneten Erfolg“ in der Berufsschule gratuliert hat.

