700 Teilnehmer beim „4-Berge-Marsch“

Aufgebrochen wurde frühmorgens am 18. Juni in Heinrichs. Erheblich überrascht waren die Veranstalter, dass der traditionelle Marsch heuer so großen Andrang fand. Gefordert waren durch die 700 Mitwandernden auch die Teams an den Labstationen. Veranstalter-Obmann Edmund Kitzler betonte, dass dort mehr als tolle Leistung geboten worden sei - beginnend mit Gasthaus Stangel, Moaßla Stüberl, Nebelsteinhütte, Feuerwehr St. Martin, Dorferneuerungsverein Sulz und Feuerwehr Watzmanns. Von den Teilnehmenden gab es dafür auch reichlich Lob. Auch die neue Landtagsabgeordnete Anja Scherzer bewältigte einen Teil der Strecke und war von der Veranstaltung und Organisation sehr angetan.

„Wir sind überwältigt! Selbstverständlich hat das Wetter das Seine dazu beigetragen, andererseits ist es eine Freude, zu sehen, dass so viele Leute unser Angebot annehmen und offensichtlich Freude an der Bewegung haben“, sagen Obmann Edmund Kitzler und Obmann-Stellvertreter Hannes Haumer. Durch die vielen Teilnehmer wurden den Mitwirkenden Labstationen viele Einnahmen zuerkannt - und gleichzeitig konnten die Wandernden die Schönheiten des Waldviertels quasi im Vorbeigehen genießen. Für den Rückweg aus Harmannstein nach Heinrichs standen heuer Shuttlebusse bereit.