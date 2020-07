Die Reiselust ist da, auch in Corona-Zeiten. „Omnibus Pummer“ aus Niederwinkling in Niederbayern war einer der ersten Reiseveranstalter aus dem Ausland, die mit Kunden eine Reise ins Waldviertel – in die Bezirke Gmünd und Zwettl – machten.

Geplant wurde die „Fahrt zur Mohnblüte“ schon im Vorjahr, coronabedingt war lange unklar, ob sie durchgeführt werden könne. Chef Christian Pummer, selbst als Chauffeur unterwegs: „Nach anfänglichen Stornos stieg die Nachfrage nach Reisen wieder. Die Menschen wollen nach den Einschränkungen wieder raus, Neues sehen und etwas Abwechslung genießen“. Bei der Anreise besuchte die Gruppe das Mohndorf Armschlag, fotografierte blühende Mohnfelder, machte eine Führung durch das Stift Zwettl und nächtigte im Waldviertler Hof in Langschlag.

Am Sonntag standen eine Führung in der Kuenringerstadt Weitra, ein Spaziergang in der Blockheide mit Einkehr beim Aussichtsturm und eine Führung bei Sonnentor in Sprögnitz am Programm. Dabei wurde die Gruppe von NÖN-Mitarbeiterin Helma Meierhofer begleitet.

Wer einmal da war, der möchte wieder ins Waldviertel kommen!

Natürlich wurden die Corona-Maßnahmen eingehalten – wie Maskenpflicht im Bus, Abstand halten und Teilung der Gruppe bei Führungen. Es waren auch „Wiederholungstäter“ dabei, die auch schon im vorigen Jahr mit Pummer das Waldviertel besuchten und es sich nicht nehmen ließen, wieder mit dabei zu sein. Die Mitreisenden verstanden nachhher, warum: „Es hat uns so gut gefallen, wir wollen gerne wieder einmal ins Waldviertel kommen.“