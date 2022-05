Ein Konzert, ein Abschied – und ein Neubeginn

Werbung

Wer suchet, der findet – im Fall der Trachtenkapelle Brand einen Kapellmeister: Stefan Apfelthaler hat nach sechs Jahren aufgehört, verabschiedete sich am Sonntag mit einem gelungenen Frühjahrskonzert offiziell. Mit dem Wahl-Waldviertler Manfred Neureiter wurde ein Nachfolger gefunden – zumindest, bis wieder zwei Musiker aus den Reihen der Trachtenkapelle übernehmen können.

Apfelthaler hatte sich seit 2016 in der musikalischen Führung der Kapelle eingebracht, das Amt des Kapellmeisters 2018 von Gerald Zeller übernommen und die Musiker zuletzt 2019 zur Konzertmusikbewertung geleitet. Zum Abschied wurde ihm die Bronzene Ehrennadel des Blasmusikverbandes überreicht, Obmann Jürgen Uitz dankte für den hohen – auch zeitlichen – Einsatz.

Nachfolger aus eigenen Reihen sind erst in Ausbildung

Aus den eigenen Reihen gab es Interesse, aber: Nadine Zemann und Marc Österreicher haben erst vor Kurzem Kapellmeister-Ausbildungen begonnen. Der Verein wurde auf der Kapellmeistersuche fündig: „Meine Frau hat zufällig gesehen, dass jemand gesucht wird. Ich konnte es mir zumindest vorübergehend vorstellen“, sagt der designierte neue Kapellmeister Manfred Neureiter. Er kommt aus dem Bezirk Melk, war dort bis zur Pensionierung Ende 2021 Mittelschuldirektor und ist ausgebildeter Musiklehrer.

Als solcher hat er an der Schule einen Musikzweig umgesetzt: „Musik liegt mir im Blut.“ Seine musikalische Laufbahn hat mit der Blockflöte begonnen, später kam die Querflöte dazu, dann unter anderem Flügelhorn, Horn, Klavier und Gitarre. Mittlerweile zählt er das Saxofon zu den Lieblingsinstrumenten, war Musikschullehrer, hat an der Gründung der Trachtenkapelle Spitz und der Trachtenkapelle Artstetten mitgemacht und dort auch als Kapellmeister gewirkt.

Manfred Neureiter hat es freilich nicht nur musikalisch ins Waldviertel verschlagen: Im Vorjahr ist er mit seiner Gattin nach Großschönau übersiedelt – und wollte auch in der neuen Heimat in einer Kapelle Fuß fassen. Mit seinen neuen Kollegen aus Brand hat er schon Proben bestritten – auch am Taktstock. „Der Funke ist gleich übergesprungen“, erzählt er: „Ich wurde gut aufgenommen.“

Schielen auf den „Böhmischen Traum“

Als eine der ersten Aufgaben steht die Vorbereitung auf die Konzertmusikbewertung im Herbst bevor. Obwohl: Vorher hat er seinen ersten Besuch beim Blasmusikfest „Der Böhmische Traum“ geplant. Der Schwerpunkt auf böhmischer Blasmusik werde unter seiner Leitung nicht zu kurz kommen: Sein größter Wunsch sei „ein Gemeinschaftskonzert jener Kapellen, in denen ich bisher mitgewirkt habe.“

Der Sonntag brachte für Manfred Neureiter übrigens eine Überraschung: Er erhielt nach dem Konzert die Ehrenmedaille in Gold für bereits 50 Jahre als aktiver Musiker.

