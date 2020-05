Die Ewoks starteten im Dorf den Wettbewerb "Wer hat den schönsten Maibaum?", bei dem jeder Einwohner seinen eigenen Baum aufstellen konnte. Die Ergebnisse wurden anschließend bewertet, um so den schönsten Baum zu ermitteln. So kam es, das unglaubliche 38 teilnehmende Maibäume in den verschiedensten Variationen in Eichberg zu bestaunen sind: