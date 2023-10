Mehr als 25 Pferde in Wielands gesegnet

Alle Jahre organisieren einige Reiter gemeinsam mit dem Dorferneuerungsverein eine Pferdesegnung in Wielands in der Marktgemeinde Großdietmanns, für die traditionell zahlreiche Besucher zum Jägerkreuz kommen. Am 28. Oktober war es wieder so weit: Diesmal waren mehr als 25 Reiter mit ihren Vierbeinern anwesend.

Die Segnung wurde durch Kaplan Radoslaw Pleskot vorgenommen - gar manches Tier scheute dabei vor den Tropfen des Weihwassers. Im Anschluss gab es für die Besucher Getränke und Mohnzelten, im Vereinshaus warteten Fleischknödel, Grammelknödel und für die Vegetarier Gemüseknödel.