Traditionell Kirtagbaum für Pertholzer Kirtagsfrühschoppen steht

Helfer von Feuerwehr, Sportclub und Fremdenverkehrsverein halfen beim Aufstellen zusammen, die Trachtenkapelle unterhielt musikalisch. Foto: Helma Meierhofer

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

T raditionell wird in der Marktgemeinde Bad Großpertholz als Einstimmung auf den Kirtagsfrühschoppen das Kirtagbaumaufstellen gefeiert. Am 25. August war es wieder so weit.