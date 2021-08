In einem fast schon legendären Betrieb stehen heuer einige Jubiläen an – allen voran das 120. Firmenjubiläum und die Übergabe vom Vater an den Sohn vor 20 Jahren: in Kurt Karaseks Shop in der Litschauer Straße. Ein Rückblick.

Nachdem die Arbeiter in Pension gegangen sind, arbeitete er mit seinem Vater Rudi – er verstarb im Vorjahr – weiter. Der Skisektor ist bis auf einige Serviceleistungen zurückgegangen, die Idee zu einem Skimuseum hat Karasek im Hinterkopf. „Die Tischlerei ist noch immer fester Bestandteil der Firma“, betont er. Gleichzeitig ist er über die Jahre auf viele Trends aufgesprungen – von Geschenkartikeln bis zu Piercings: „Was es in Gmünd sonst nirgends gab und wo sich niemand drüber getraut hat, gibt es bei mir. Und so wird es auch bleiben“, sagt er. So war es auch mit CBD-Hanf: Durch eine Erkrankung seines Vaters ist er auf das nicht-psychoaktive Cannabinoid gestoßen und hat es inzwischen zu seinem Hauptgeschäft im Shop gemacht. 2021 ist für Karasek auch ein persönliches Jubiläumsjahr: Er feiert seinen 50., seine Partnerin den 30. Geburtstag. -ah-