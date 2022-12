Raubüberfall in Gmünd Trafik-Mitarbeiterin packte Räuber am Krawattl

Lesezeit: 2 Min RG Red. Gmünd

M it Sturmhaube maskiert und mit einer offensichtlichen Spielzeugpistole bewaffneter Mann versuchte am 9. Dezember eine Trafik in Gmünd zu überfallen. Die resolute Angestellte packte den Räuber am Kragen und stellte ihn vor die Tür. Er flüchtete ohne Beute.