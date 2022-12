Weitra: Langjähriger Sanitäter plötzlich verstorben

Paul Amon trat 1997 dem Roten Kreuz Weitra bei und machte hier regelmäßig seinen freiwilligen Sanitätsdienst. Von 2001 bis 2011 fungierte er auch als Mannschaftsvertreter. Dass es die beliebten und mittlerweile traditionellen Rot-Kreuz-Heurige gibt, dazu hat Amon maßgeblich beigetragen. „Er hat auch beim Umbau unserer Rot-Kreuz-Bezirksstelle, der 2003 erfolgt ist, sehr viel mitgeholfen“, betont Bezirksstellenleiter Martin Gruber. Auch bei den Blutspendeaktionen war Amon immer wieder aktiv und wurde bereits 1999 mit der Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet. Außerdem konnte er die Dienstjahresabzeichen in Bronze (10 Jahre Mitarbeit), Silber (15 Jahre) und Gold (20 Jahre) in Empfang nehmen.

2017 beendete Paul Amon als „Haupthelfer“ seine aktive Mitarbeit und wurde in den Verein des Roten Kreuzes Weitra überstellt. Hier wirkte er noch gelegentlich mit. „Paul Amon war ein sehr hilfsbereiter Mitarbeiter, der immer geholfen hat, wenn Hilfe notwendig war“, betont Gruber.

Das Begräbnis von Paul Amon findet am 22. Dezember in St. Martin statt. Der Trauergottesdienst in der Pfarrkirche beginnt um 14 Uhr.

