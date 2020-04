Viele Jahre lang zählten die Weberei und Druckerei der Gebrüder Baumann in Gmünd zu den Vorzeigebetrieben des Waldviertels. Gegründet 1916 von Franz und Maximilian Baumann, wuchs das Unternehmen ständig, bot vielen Menschen Arbeit und Einkommen. Einen wesentlichen Anteil am Aufstieg hatte Diplomkaufmann Wolfgang Baumann, der als Sohn von Gründervater Franz schon in jungen Jahren in das Unternehmen in der Schremser Straße eingetreten war.

Durch sein kaufmännisches Geschick und sein Engagement machte er Baumann-Dekor gemeinsam mit vielen Fachkräften zu einem der führenden Textilunternehmen der Region mit über 300 Mitarbeitern in der Vorhang- und Möbelstoffbranche, er lieferte mit edlen Baumann-Stoffen in Länder der ganzen Welt.

Ein Leben auch für die Jagd und Musik

In Erinnerung bleiben wird Wolfgang Baumann nicht nur als Unternehmer, dem in Anerkennung seiner Tätigkeiten der Berufstitel Kommerzialrat verliehen wurde, sondern auch durch seine gesellschaftlichen Engagements.

privat Wolfgang Baumann ist tot

Der leidenschaftliche Waidmann und Jagdpächter war Gründungsmitglied und jahrelanger Hornmeister der Jagdhornbläser Gmünd, seit seinen Jugendtagen im Kammerchor und seit 1962 auch im Männergesangsverein Gmünd aktiv. Beim MGV war er über viele Jahrzehnte als Chorleiter-Stellvertreter engagiert.

„Er war nicht nur ein guter Sänger und Klavierspieler, der immer sehr um seine Weiterbildung bemüht war, sondern hat durch seine gesellige und verbindende Art auch stark dazu beigetragen, dass der MGV bis heute existiert“, spricht Chorleiter Gottfried Libowitzky von „sehr schönen Erlebnissen und Erinnerungen“. Wolfgang Baumann habe durch seinen jagdlichen Zugang auch das Repertoire im MGV erweitert. Seine Verdienste wurden unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Sängerbundes und der Goldenen Chorleiternadel gewürdigt.

Auch Bürgermeisterin Helga Rosenmayer wird Wolfgang Baumann als gestalterischen Teil der Gmünder Gesellschaft in Erinnerung behalten. „In seiner Zeit war die Firma ein strahlendes Unternehmen der Stadt, darüber hinaus war er ein sehr kulturbeflissener Mensch, den ich sehr geschätzt habe“, sagt sie.

Gedenkmesse zu späterem Zeitpunkt

Das Begräbnis findet im engsten Familienkreis statt. Eine würdige Verabschiedung unter anderem durch die Musikerkollegen und Sangesbrüder wird aufgrund der Covid-19-Einschränkungen im Rahmen einer Gedenkmesse zu einem späteren Zeitpunkt angedacht.