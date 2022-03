Der ehemalige Vizebürgermeister Arnold Magenschab ist verstorben

Aktiv für die Gemeinde setzte sich Arnold Magenschab von 2000 bis 2005 als geschäftsführender Gemeinderat ein. Danach fungierte er fünf Jahre als Vizebürgermeister der Unabhängigen Bürgerliste neben dem damaligen SPÖ-Bürgermeister Gerhard Pichler.

In seinem Heimatort Lauterbach, wo er die elterliche Landwirtschaft und das ehemalige Gasthaus übernommen hat, war er über viele Jahre in der Feuerwehr aktiv, unterstützte bei Einsätzen und auch Festen. „Er war ein treuer Kamerad, der uns immer wieder mit seinem Fachwissen zur Seite gestanden ist. Sein Tod reisst auch menschlich eine große Lücke auf“, zeigt sich der Kommandant der Feuerwehr Lauterbach, Klaus Mahler, traurig. Arnold Magenschab war außerdem Sänger der Chorgemeinschaft Moorbad Harbach/St. Martin „woidviatl pur“, die zahlreiche Gottesdienste und Veranstaltungen umrahmt hat.

Arnold Magenschab war kein Mann vieler Worte, half aber dort, wo Hilfe benötigt worden ist. So stellte er seine Räumlichkeiten im ehemaligen Gasthaus für ukrainische Kinder und Jugendliche, die an den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe zu leiden hatten, zur Verfügung, wenn Alfred Lewol diese im Rahmen seiner Hilfsaktionen ins Waldviertel geholt hat. „Diese Aktion führten wir neun Jahre durch, insgesamt wurden 54 Kinder und Jugendliche von der Familie Magenschab beherbergt und auch betreut. Es gibt immer noch Freundschaften zwischen diesen Kindern und der Familie Magenschab“, sagt Alfred Lewol.

Er und seine Gattin Helga verlieren durch den Tod von Arnold Magenschaft einen sehr guten Freund. Bürgermeisterin Margit Göll ist ebenfalls vom plötzlichen Tod ihres ehemaligen Gemeinderatskollegen betroffen. „Er hat ein schweres Schicksal durch seine Krankheit tragen müssen, trotzdem kam sein Tod sehr plötzlich und viel zu früh. Mein tiefstes Mitgefühlt gilt seiner Familie.“

Arnold Magenschab hinterlässt seine Gattin und seine drei Kinder samt Familien. Sein Begräbnis findet am 26. März statt. Die Trauermesse beginnt um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche Harbach. Ab 10 Uhr besteht die Möglichkeit, sich vom Verstorbenen in der Kirche zu verabschieden. Die Urne wird im engsten Familienkreis beigesetzt

