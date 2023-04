Langjähriger Elk-Direktor Weinstabl (66) verstorben

Die ungewöhnliche Karriere des Josef Weinstabl nahm ihren Anfang in einer Schlosser- und Werkzeugmacher-Lehre in der Firma Felten & Guilleaume (heute Eaton). Beim 1979 gegründeten Fertigteilhaus-Bauer Elk war er schließlich von den Anfängen an dabei, schaffte binnen weniger Jahre den Weg an die Spitze des Vorstands.

Er habe neben den Eigentümern wesentlichen Anteil am rasanten Höhenflug zur Nummer eins der österreichischen Fertighausbauer und einem der größten Arbeitgeber im Waldviertel getragen, sagt Vizebürgermeister Michael Preissl, der mit Weinstabl seitens der Arbeiterkammer beruflich häufig zu tun hatte. Der Verstorbene habe viel dazu beigetragen, dass der Standort auch in schweren Zeiten erhalten wurde, „manchmal natürlich auch mit schmerzlichen unternehmerischen Maßnahmen“. Bürgermeister Peter Müller würdigt Weinstabls stete Unterstützung für Vereine und Institutionen, „er hat viel für Schrems getan, war angesehen – besonders in der Jagdgesellschaft.“

Josef Weinstabl habe das Unternehmen „in technischer und operativer Hinsicht geprägt und gestaltet“, sagt Elk-Geschäftsführer Thomas Scheriau. Man werde seine Verdienste für die Firma in würdigender Erinnerung behalten.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.